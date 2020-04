Gepensioneerde Joke geeft les in achtertuin

Joke van Wanroij (71) uit Nijmegen is al acht jaar met pensioen. Toch staat ze door het coronavirus weer dagelijks voor de klas. In haar achtertuin geeft de oud-schooljuf les aan de vijfjarige Beer.

In de tuin staan een krijtbord en een tafel vol met boeken en knutselspullen. Vandaag is het thema Pasen. Juf Joke zingt een liedje over de paashaas en Beer doet vrolijk mee. 'We ontlasten hiermee zijn ouders. Zijn broertje heeft leukemie. En dat is voor Beer ook niet altijd makkelijk', vertelt Joke.

Op het lesprogramma staat lezen, tellen, kleuren en een dagelijks bezoek aan de natuurtuin om te leren over kikkervisjes. Beer vindt het prachtig: 'Vooral het knutselen en de luisterboeken zijn leuk.' Toch mist de kleuter zijn vriendjes en zijn 'echte' juf: 'Ik ga liever naar school.'

Liefde voor kleuters

Joke heeft 42 jaar ervaring voor de klas. Haar liefde voor kleuters ontstond tijdens het laatste schooljaar. 'Toen mocht ik muzieklessen geven aan alle groepen. Dat was helemaal het einde. Ik stond versteld van wat kleuters kunnen. Zo actief muziek beluisteren... daar sta je van te kijken.'



Vanwege haar leeftijd en angst voor coronabesmetting is Joke extra voorzichtig. 'Beer alleen handkusjes', staat er op het krijtbord. En de lessen worden buiten gegeven. 'Gelukkig is het deze week stralend weer. Maar als het koud is, zetten we de kachel aan. De veranda kunnen we dichtmaken met een flap.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.