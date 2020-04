Bevrijding vieren? Hang de vlag uit!

Samenkomen om de vrijheid te vieren zit er even niet in. 'Toch is het zo belangrijk dat we het wel allemaal vieren', benadrukt burgemeester Huub Hieltjes van de gemeente Duiven. Hij roept dan ook samen met zijn collega van de gemeente Westervoort op om de vlag uit te hangen.

Dat betekent dat inwoners van de gemeente Duiven op 9 april de vlag mogen uithangen tussen zonsopgang en zonsondergang. Voor de inwoners van de gemeente Westervoort is dat op 12 april.

Burgemeester Huub Hieltjes: 'We kunnen deze week niet echt samenkomen in onze dorpen. Toch is het o zo belangrijk dat we allemaal vrijheid vieren. Vrijheid is zo wezenlijk. Het is een voorwaarde om te zijn wie we zijn. De dag van de bevrijding van Duiven, Groessen en Loo 75 jaar geleden, is een goed moment om in verbondenheid met elkaar te delen. Met elkaar kunnen we dankbaar zijn voor al die mensen die er voor gezorgd hebben dat onze dorpen 75 jaar geleden zijn bevrijd.'

