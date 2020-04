Chocolade, champignons en bloemen koop je bij de drive-in

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hortensiakwekerij Van den Berg in Est is zo'n bedrijf dat in deze moeilijke tijden een manier gevonden heeft toch planten te verkopen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat, vertelt Marjanne van den Berg: 'Je verkoopt hier een paar duizend planten. Normaal draaien we twee ton omzet per week. Nu houdt het met 20.000 euro gewoon op. Deze week staan er 45.000 planten klaar. Daar wordt 80 procent van vernietigd.'

Geld in de melkton

Toch is Van den Berg blij dat ze niet al haar planten moet vernietigen: 'We proberen echt creatief te zijn. Het is echt super te zien dat de consumenten allemaal een paar plantjes komen kopen. Of bedrijven uit de buurt die weer planten schenken aan verzorgingshuizen. Dat is gewoon erg mooi. Het blijft gewoon erg leuk dat mensen overdag nog gewoon planten komen kopen. Dat is leuker dan alles weggooien.'

De klanten hebben ondertussen ook door, hoe het systeem bij de hortensiakwekerij werkt: 'De laatste twee weken houden de mensen zich heel netjes aan de afspraken. Ze pakken gewoon een bakje planten en doen het geld gepast in de bus.'

Met die beperkte omzet en steun, hoopt Van den Berg dat ze financieel het hoofd boven water kan houden: 'Het is zonde om door zo'n crisis je bedrijf kwijt te raken. Gelukkig denkt onze bank heel erg met ons mee en is de overheid met steunmaatregelen bezig. En ik hoop dat die nog een beetje op de tuinbouw worden toegespitst.'

Paashazen

Martin Gerrits van Chocolatier Mousset in Arnhem verkoopt zijn paashazen door een loket. 'We hebben wat latten gemaakt en een beetje inspiratie van McDonald's en een luikje erin om zo min mogelijk kans op besmetting te krijgen. Door dat luikje geven wij de bestelling aan.'

Het begin van de coronacrisis kwam op een lastig moment voor de chocolatier. 'Net op het moment om dat laatste beetje binnen te halen om de salarissen van mei, juni, juli augustus, te kunnen betalen. Want dan komt er bij ons weinig binnen.' Ondertussen weten de klanten hem een paar dagen voor Pasen weer te vinden: 'Het begint nu goed te lopen.'

Luxe champignons in de uitverkoop

Ook bij Banken Champignons is de drive-in een succes. Het bedrijf in Wijchen bleef door de sluiting van horeca in heel Europa met een grote partij luxe paddenstoelen zitten. Om die toch aan particulieren te leveren, bedachten ze ook daar een drive-in. In een paar dagen kwamen ze daar op die manier van hun paddenstoelen af.

Verslaggever Vera Eisink op de hortensiakwekerij in Est: