In deze drive-in worden zorgmedewerkers vanuit hun auto getest op corona

In Vaassen is een rode tent opgezet op het terrein van de brandweer. Wie een doorverwijzing heeft rijdt zijn auto in de tent, waar vervolgens met een wattenstaafje wat wang- en neusslijm wordt afgenomen. Ruim 24 uur later horen ze of ze daadwerkelijk besmet zijn met het corona-virus.

Wel of niet naar je werk?

Ilse Berends uit Hattem is één van de zeventien mensen die zich vandaag in Vaassen laat testen. Ze werkt in de gehandicaptenzorg en sinds een week zijn een aantal bewoners op haar werk ziek. Zelf heeft ze ook corona-gerelateerde klachten. 'Ik moet hoesten, niezen, verkouden, hoofdpijn, koorts en heb geen reuk en smaak.' Ze maakt zich behoorlijk zorgen. 'Ik ben longpatiënt, dus ik ben bang dat de klachten erger worden.' Met een test hoopt ze duidelijkheid te krijgen over of ze het virus wel of niet heeft.

De onzekerheid daarover brengt namelijk een moeilijke keuze met zich mee: ga je wel of niet naar je werk? 'Dat is heel moeilijk. Als je niet getest bent is het onzeker of je ziek bent of niet. En je wil geen andere mensen ziek maken. En in de gehandicaptenzorg is het echt niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden.' Ilse is blij dat ze vandaag getest wordt, al brengt het ook spanning met zich mee. 'Ja, wel spannend. Maar wel fijn als ik het straks zeker weet.'

Wie komt in aanmerking voor een test?

De teststraat is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen. Denk aan mensen die werken in de gehandicaptenzorg, een verpleeghuis, een woonzorgcentrum, de wijkverpleging, een huisartsenpraktijk of een verloskundigenpraktijk. Kortom: beroepen waarbij de zorgcontinuïteit in het geding komt als de medewerker niet naar zijn werk kan.

Zorgmedewerkers met duidelijke klachten kunnen een verzoek voor een test aanvragen bij hun bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts. Het doel van de teststraten is dat zoveel mogelijk medewerkers in de zorg kunnen blijven werken. Bij een vermoeden van corona blijft men nu thuis. 'Maar er zijn ook mensen die gewoon verkouden zijn of een licht griepje hebben, dan zou je eventueel wel kunnen werken', vertelt Jan-Willem Brethouwer van de GGD Noord-Oost Gelderland. Een test moet daar duidelijkheid over geven.

Meer testen

Het kabinet kondigde deze week aan dat er meer tests komen in ons land. Vooral zorgpersoneel dat direct contact heeft met patiënten, moet snel een test kunnen laten doen. De teststraten zijn gevestigd in het supportershome van Vitesse, Nijmegen (GGD gebouw) en in brandweerkazernes in Vaassen en Zelhem.

Op de eerste testdag in Vaassen zijn een kleine twintig monsters afgenomen. De GGD Noord-Oost Gelderland verwacht dat dit aantal toeneemt. 'We hebben de opdracht om 100 tests per dag te doen, dus in principe doen we er hier straks 50 en op de andere testlocatie in Zelhem ook 50.'

Brethouwer verwacht dat de drive-ins in ieder geval nog een paar weken worden gebruikt. 'Ik denk dat we de capaciteit eerder gaan ophogen dan dat het hier één, twee, drie verdwijnt.'

