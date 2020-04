Toeristische hotspots in paasweekend mogelijk dicht voor motorrijders en wielerclubs

Toeristische plekken en kleine landweggetjes kunnen komend weekeinde afgesloten worden voor motorrijders en wielerclubs. Dit om wandelaars de kans te geven het komende paasweekeinde van het mooie weer te genieten. Daar spraken de veiligheidsregio's in Nederland maandagavond over.

De diverse veiligheidsregio's kwamen bij elkaar om te spreken over wat te doen tegen overlast door wielrenners en motorrijders. Zij spraken af meer gebruik te maken van de bevoegdheden die zij al hebben, waardoor zij ook weggetjes en toeristische plekken kunnen afsluiten.

Op die manier kan iedereen genoeg afstand van elkaar houden, wat nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'Behoefte aan afsluitingen'

Voorzitter van alle veiligheidsregio's is de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Hij vertelt: 'We hebben behoefte om in bepaalde delen van onze regio's wegen af te sluiten en in samenspraak met de regering ook goed te kijken hoe bezoek aan meubelboulevards en tuincentra gaat. Ook daar kunnen we extra maatregelen treffen.'

'Je kunt niet zeggen: In heel Nederland mogen nu geen motorrijders de weg op. Dat moet je toch echt wel doelgericht per regio bekijken.' Bruls denkt daarbij aan wegen afsluiten voor motorrijders en wielrenners, of wegen in zijn geheel alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk maken.

Waar de afsluitingen precies zullen zijn, en óf ze er komen, daar gaan de veiligheidsregio's zich de komende dagen op bezinnen. In Gelderland is er een regio zuid, midden en noordoost. Die kunnen allemaal verschillende plekken aanwijzen waar zij tijdelijk andere regels voor laten gelden.

Samen doen

Arjan Everink van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) is blij met de aankondiging. Hij vindt dat ook motorrijders zich aan de regels moeten houden. 'We moeten dit samen doen', zegt hij.

Dat ook wielrenners niet ontzien worden, geeft voor hem aan dat het geen stigmatiserende regel is die alleen motorrijders treft.

Gevoelig

De marechaussee en de Bundespolizei controleren net als afgelopen weekeinde streng aan de grens met Duitsland. 'Toeristen worden aangesproken. Daar zijn ze vaak wel gevoelig voor', zegt minister Ferd Grapperhaus.

Overlast op Posbank

Afgelopen weekend klaagden veel mensen over overlast door motoren, met name op de rivierdijken en op de Posbank bij Rheden. De motorrijders zouden zich niet aan de geldende regels tegen het verspreiden van het coronavirus houden.

Ze reden te hard in te grote groepen en verzamelden zich met meer dan drie mensen voor een tochtje.