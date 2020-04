Even geen corona: dit was het andere nieuws van 6 april

Dierenambulance redt door moeder verlaten wild zwijntje

Medewerkers van de Dierenambulance Gelderse Vallei hebben zondagmiddag een wild zwijntje gered. Het biggetje was vermoedelijk zijn moeder kwijt.

'Brand op heide in Rozendaal is aangestoken'

De heidebrand die zondagmiddag woedde in het bos bij Rozendaal is hoogstwaarschijnlijk aangestoken. Dat meldt de politie. Zondag rond 15.00 uur stond ongeveer een stuk heide ter grootte van een voetbalveld in brand. De politie zoekt getuigen.

Misdaadjournalist en schrijver over Eper incestzaak overleden

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink is maandag overleden. Dat meldt zijn dochter op zijn eigen website. In 1994 bracht hij het boek 'Epe, het proces: de complete zaak Jolanda van B.', uit over deze geruchtmakende zaak in Epe. Korterink was al langere tijd ziek, hij is 64 jaar geworden.

Mega-transformator voor zonnevelden Achterhoek

Een gigantische transformator moet het weer mogelijk maken zonnevelden in Berkelland aan te leggen. De transformator is maandagochtend geplaatst bij het elektriciteitsverdeelstation in Borculo. Het stroomhuis van Liander kan zowel stroom ontvangen als verdelen.

Weerrecord aan diggelen: nog nooit was het zo warm op 6 april

Foto: Pixabay

Een stralende quarantainedag deze maandag: diverse warmterecords moesten eraan geloven. Nog nooit was het 6 april zo warm. KNMI-meetstation Deelen registreerde zeker 23 graden.

