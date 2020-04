'Je mag boodschappen doen en tanken in Duitsland, maar doe het niet'

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk is erg blij dat de grenzen tussen Nederland en Duitsland open blijven. Hij doet wel een dringend beroep op Achterhoekers en de rest van Nederland niet de grens over te gaan, ook niet om te tanken of om boodschappen te doen.

Zolang iedereen zich aan beide kanten van de grens goed aan de regels houdt, hoeven de grenzen niet dicht, denkt hij. 'Dat hebben we met elkaar in de hand.'

'Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook komend paasweekend', is nogmaals de oproep van de burgemeester. Hij vraagt mensen alleen de grens over te gaan als dat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat je in Duitsland werkt. Tanken of winkelen over de grens is niet verboden, al wordt het wel ernstig afgeraden door bestuurders aan beide kanten.

Belangrijk voor import medicijnen

Het is volgens Bengevoord erg belangrijk dat de grens open blijft. 'Er komen vanuit Duitsland allemaal beschermingsmiddelen en medicijnen ons land binnen en wij exporteren voedsel naar Noordrijn-Westfalen. Alleen daarom moet je al niet willen dat de grens dichtgaat.'

Daarnaast werken veel mensen over de grens. 'Je moet er niet aan denken dat je in Winterswijk woont en niet meer naar je werk in Duitsland kunt, dan heb je wel een probleem en dan hebben ook bedrijven aan die kant van de grens een probleem. En andersom. Dus wees vooral verstandig en houd je aan de voorschriften. Dan blijft de grens zo lang mogelijk open.'

Angela Merkel

De deelstaten willen ook heel graag dat de grens open blijft, dat bleek vandaag tijdens de persconferentie van het Duitse regeringshoofd Angela Merkel. De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, de buren van Nederland, hadden expliciet gevraagd de grenzen open te houden, vertelde ze.

Mensen waren bang dat de grens dicht moest, omdat Nederland sinds kort door de Duitse gezondheidsdienst wordt aangemerkt als 'internationaal risicogebied'. Maar alles blijft vooralsnog onveranderd, werd vandaag duidelijk. Al kunnen er wel extra politiecontroles zijn.

