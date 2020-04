Bij Gorssel steken de Canadezen de IJssel over, in Wilp zoeken boerenfamilies dekking

De Canadezen hebben begin april 1945 in Gelderland de oostelijke IJsseloever tot en met Deventer veroverd. Nu moeten ze de IJssel zelf nog over, dat moet gebeuren bij Gorssel. Aan de overkant woont boerenzoon Hendrik Diks, zijn familie komt middenin de vuurlinie terecht.

Tussen 7 en 10 april 1945 oefenen de Canadezen in de weilanden in de omgeving van Baak eerst nog een paar dagen om te wennen aan de voor hen vreemde Britse amfibievoertuigen.

Begin Operation Cannonshot

27 Buffalo’s (amfibievoertuigen met rupsbanden) nemen infanteristen aan boord, om 16.00 uur barst de Canadese artillerie los en om 16.30 uur gaan de voertuigen te water. De oversteek wordt, onder beschutting van een mistgordijn en zonder vijandelijk tegenvuur, in zeven minuten voltooid.

Canadezen met buffalo's richting IJssel 11-4-1945 - foto Canadian Library and Archives

In de knel tussen Duitsers en Canadezen

'De dag begon rustig. Het was mooi weer en vader besloot dat we aan het werk zouden gaan op het aardappelland', herinnert Hendrik Diks zich wonend op de Wilpse Klei vlakbij de IJssel. 'Opeens zagen we van die pluimpjes aarde opspatten.' Dat blijken mitrailleurkogels te zijn. Rennend voor hun leven zoeken vader en zoon Diks een veilig heenkomen.

Eén compagnie rukt over de dijk op naar Wilp, maar wordt vanuit enkele huizen onder vuur genomen. Er wordt één Duitse tank uitgeschakeld. Daarna wordt de opmars zonder verdere tegenstand vervolgd.

Een tweede compagnie gaat even verderop ongehinderd aan land. Daar worden de geallieerden tijdens de opmars wel beschoten door Duitse artillerie die opgesteld staat bij Klarenbeek, Voorst, De Hoven en Twello. Een antwoord blijft niet lang uit.

'Overal dode koeien'

Diks herinnert zich als de dag van gisteren hoe ze wegdoken in de schuilkelder toen de geallieerden de Duitse linies aan de westkant van de IJssel onder vuur namen.

Diks: 'De schuilkelder in, schreeuwde mijn vader tegen mijn moeder. Zelf ging hij bij het vee in de stal kijken. Een goeie boer laat zijn vee niet alleen. Vader was nog niet terug in de kelder toen de hel losbrak. Een enorm kabaal van granaten, die overal om ons heen ontploften. Het geknetter van brandende boerderijen. Urenlang zaten we met zijn tweeën in de schuilkelder, bang dat vader iets was overkomen.'

'Een hand stak uit boven het geploegde land'

'Toen het rustig werd, keken er opeens twee Canadese soldaten de kelder in. Die namen me bij de hand naar buiten. Overal lagen dooie koeien. Bij ons was het paard geraakt. Dat vonden we dood in de wei. In de buitenmuur zaten allemaal gaten, het was net een zeef. Plotseling zag ik een hand uit het net geploegde land omhoog steken. Daar vonden we mijn vader, plat op zijn buik. Hij mankeerde helemaal niks. Dat was het gelukkigste moment uit ons leven', vertelt Diks.

Na de oversteek gaan vijf genie-compagnieën ondanks Duits artillerievuur bij Gorssel aan de slag om een Baileybrug te bouwen. Van daaruit rukken de Canadezen de volgende dag op in noordelijke richting. Diks: 'Ik mocht er niet naar toe. Mijn vader vond het te gevaarlijk. Maar ik stond er 's morgens natuurlijk toch, als een van de eersten.'

Diks herinnert zich hoe daarna de gewonden werden afgevoerd, ook de Duitse soldaten. 'Met alle middelen, soms zelfs met paard en wagen. Wij kregen drie gewonde Duitsers in ons huis. Die werden door de Canadezen met respect verzorgd. Waarom ook niet? Die jongens deden ook maar gewoon wat ze móesten doen. En uiteindelijk was iedereen blij dat het voorbij was, ook die Duitsers.'

