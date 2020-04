Johan (87) zet iedere dag koffie voor de bouwvakkers in zijn straat

Johan, geboren Eibergenaar vult zijn dagen met televisiekijken en sudoku’s maken. ‘Ik houd me niet te veel meer bezig met die coronacrisis. Als je er teveel over leest, word je er kriebelig van.’

Wansink heeft altijd een eigen zaak gehad. ‘In woninginrichtingen. Tapijten, meubels, alles.' Nu is hij 87 jaar en woont nog altijd in zijn geboortedorp. ‘Voor mijn huis zijn ze aan het werk. Nieuwe bestrating, bezig met de riolering. Ik breng twee keer per dag een kannetje koffie bij die mannen. Heb ik tenminste wat te doen.’

Want hoewel hij een man op leeftijd is, zit Johan niet stil. Vrijwilliger bij het openluchttheater, de kaartclub en officieel jurylid bij atletiekwedstrijden vullen normaliter zijn dagen. ‘Dat valt nu allemaal weg. Dat vind ik wel erg jammer.’

Niet bang voor het virus

Bang voor het virus is hij niet: ‘Je kunt er toch niet veel aan doen’, zegt hij kordaat. ‘Maar ik ben wel minder het nieuws gaan volgen. Alleen ’s avonds het nieuws even. Laten we alsjeblieft maar weer snel beginnen.’

