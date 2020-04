Weerrecord aan diggelen: nog nooit was het zo warm op 6 april

Raymond Klaassen van Weerplaza vertelt dat zo'n temperatuur uitzonderlijk is. 'Het zijn hoge waarden, want normaal is het nu een graad of 12.' KNMI vestigde in Deelen dan ook een dagrecord. En dat geldt ook voor het station in Hupsel, dat 22,8 graden aantikte.

Spatje regen en mist

'Het oude record was onder de 20 graden. Een zeer warme dag in Gelderland', aldus Klaassen. Maar vanavond en vannacht gaat dat veranderen en er kan zelfs een spatje regen vallen. Op dinsdagochtend hangt er misschien nevel en mist en begint de dag grijs, maar er is goede hoop dat het daarna stralend weer wordt.

En dat houdt nog wel even aan. Klaassen: 'Ook de rest van de week ziet er zo uit. Mensen die van zacht lenteweer houden zitten goed, het is helder, droog en met flink wat zon.'

Pas zondag koeler

Woensdag kans op wederom zo'n warme dag, waar wellicht opnieuw records gaan sneuvelen: 22 of zelfs 23 graden verwacht Klaasen dan. Pas vanaf zondag wordt het beduidend koeler: 13 graden en misschien wat regen.

Voordeel: dat is goed voor de planten én voor mensen die last hebben van hooikoorts.