Dansers Introdans blijven fit op de vierkante meters van hun woonkamer

En sowieso: een danser opgesloten in huis is als een vogeltje in een kooitje: ze willen groots en meeslepend over het podium springen en rennen, maar moeten nu hun artistieke ei kwijt op een paar vierkante meter. Om die dansdrift toch de ruimte te geven, werkt Introdans aan een rooster om dansers individueel de kans te geven een uurtje van de studio gebruik te maken.

Introdans is 'familie'

Daar komt nog bij dat veel van de dansers uit het buitenland komen en hier in Nederland hun collega's van het balletgezelschap hun 'familie' is. En nu zitten ze alleen thuis. Met soms ook zorgen over hun familieleden ver weg.

Zoals ook de Italiaanse Fabio Falsetti en zijn vriendin/collega Brooke Newman uit Australië. 'Mijn moeder was juist in Nederland toen de coronacrisis uitbrak', zegt Brooke. 'Ze was speciaal uit Australië gekomen om mij te zien dansen en toen werden alle voorstellingen gecanceld. Dat was wel een shock, maar we kregen wel meer tijd om andere dingen samen te doen.'

Brooke prijst zich gelukkig dat ze samenwoont met Fabio in deze rare coronatijd. 'We hebben ook collega's die echt alleen wonen. Dat lijkt me nog moeilijker.' Maar ze moeten hun kleine appartement wel delen en het valt niet mee als je dan samen je balletlessen moet doen. 'De meubels gaan aan de kant, maar als je allebei je benen de lucht in moet gooien is het wel krap!'

Italië

Fabio komt uit Italië en heeft zich aanvankelijk wel zorgen gemaakt om zijn familie en de situatie in zijn vaderland. 'Maar hij heeft dagelijks contact met ze', zegt Brooke. 'En de maatregelen daar zijn veel strenger. Zijn familie houdt zich er goed aan en dus zijn ze wel veilig.'

Ze zijn heel blij dat ze elkaar bij Introdans hebben leren kennen en ook over de steun vanuit het balletgezelschap zijn ze erg te spreken. 'De directeur belde ons laatst zelf op om te horen hoe we het volhouden en ons moed in te spreken. Dat vond ik heel fijn. Introdans is hier in Nederland toch een beetje onze familie. En we hebben een stuk linoleum vloer gekregen waarop we nu kunnen dansen.'

De voorstellingen van Introdans zijn allemaal gecanceld. 'Misschien dat we nog onze end of season kunnen dansen, dat is eind juni', zegt woordvoerder Leontine Zantinge. 'Maar ook dat is de vraag, dat is nog niet besloten.'

Topconditie

Brooke en Fabio houden het wel vol, zeggen ze. 'Maar in topconditie zullen we straks niet zijn. Dat lukt niet onder deze omstandigheden. We proberen wel zoveel mogelijk in shape te blijven, maar we zullen straks wel tijd nodig hebben voordat we weer op ons niveau zijn.'