GLD Onderweg | Zo verlaten ziet Gelderland er nu uit

Tijdens de coronacrisis staat één belangrijke boodschap centraal: blijf thuis! Gelderlanders lijken hier gehoor aan te geven. In ons nieuwe programma GLD Onderweg nemen we je mee naar lege straten in de provincie en vertellen je interessante weetjes over de dorpen waar we doorheen rijden.

Lege winkelstraten, spelende kinderen en een volle parkeerplaats bij een ziekenhuis; van oost tot west en van noord tot zuid brengen we Gelderland in de huidige situatie in kaart. Zwaai even als je de camera-auto van Omroep Gelderland ziet rijden, want de kans is dan groot dat je jezelf terugziet op tv.

GLD Onderweg is dagelijks tussen 11.20 en 11.30 uur te zien op TV Gelderland. Maandag trapten we af in Aalten en deze dinsdag zijn we in Bredevoort.

Bekijk de eerste uitzending: