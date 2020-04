Grote terrorismezaak uitgesteld vanwege coronamaatregelen

Het is de grootste terrorismezaak in jaren. De strafzaak tegen zes Arnhemse terreurverdachten. Die zou maandag van start gaan, maar de rechter maakte in de beveiligde rechtbank in Rotterdam duidelijk dat deze is uitgesteld.

Het heeft te maken met de landelijke en lokale richtlijnen die zijn opgesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Gekeken wordt of de zaak nu in juni kan worden gehouden. Volgende week neemt de rechter daarover een beslissing.

Improviseren bij de rechtbank

Maandagochtend is er een aangepaste zitting. De rechters en de officier van justitie zijn aanwezig, net als twee van de vijf advocaten. Een derde advocaat is ziek en de twee anderen luisteren en praten via de telefoon mee. Een aantal vraagt om voorlopige vrijlating van hun cliënten in afwachting van het proces.

De verbindingen zijn niet optimaal en de advocaten zijn niet altijd goed te verstaan via de telefoon. De officier van justitie zegt tijdens de zitting blij te zijn dat het is doorgegaan. 'De rechtspraak dient er juist te zijn in tijden van crisis en dient zoveel mogelijk door te gaan.'

Verdachten vragen om vrijlating

Al concludeert hij wel na afloop dat een inhoudelijke behandeling op deze manier niet zal gaan. 'De rechter kijkt naar behandeling in juni, we hopen dat het dan wel op de normale manier kan plaatsvinden.'

Drie vertegenwoordigers van de pers mogen aanwezig zijn. De publieke tribune is leeg, net als de stoelen van de verdachten. Vier van de zes luisteren mee via de telefoon. Ze zitten inmiddels sinds september 2018 in de gevangenis en drie vragen de rechters om vrijlating in afwachting van hun proces.

'Ik vraag u barmhartigheden te tonen. Ik zal u beloven geen enkel gevaar te zijn voor de maatschappij', zegt één van hen via de telefoon.

Regime terroristenafdeling zwaarder

'Het regime op de terroristenafdeling is al zwaar en door de coronamaatregelen is dat verzwaard, omdat ook familie niet meer op bezoek kan komen', zegt advocaat Landerloo na afloop.

'Mensen zitten volstrekt geïsoleerd. Dat is, voor iemand die nog niet veroordeeld is, buitengewoon zwaar.' Aldus advocaat Buruma die een andere verdachte bijstaat. 'Het is nog niet duidelijk wanneer er een inhoudelijke behandeling gaat komen.'

De mannen worden verdacht van het voorbereiden en het willen plegen van een aanslag ergens in Nederland. Door een infiltratie actie van de politie is Nederland aan een aanslag ontsnapt, stelde het Openbaar Ministerie in een eerdere zitting. Ook vandaag raadt de officier van justitie de rechters af, om de mannen vrij te laten uit voorlopige hechtenis.

Volgende week doet de rechter uitspraak over de voorlopige hechtenis en wanneer het proces verder gaat. Omdat het een grote zaak is, waarvoor meerdere dagen zijn uitgetrokken, is dat niet makkelijk. De planning van de rechtbank is juni, maar advocaat Landerloo geeft nu al aan dat het niet makkelijk is. 'Dan staan ook andere zaken gepland, dus we moeten met de rechtbank kijken naar geschikte data.'