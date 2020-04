Grootschalige overlast buxusmot mogelijk verleden tijd

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In 2007 dook de buxusmot voor het eerst op in ons land. Vermoedelijk kwamen vanuit Azië enkele rupsjes mee met een geïmporteerde lading buxussen. In de Nederlandse tuinen waren deze planten mateloos populair, waardoor het leefgebied van de mot zich snel uitbreidde. Bovendien hadden de rupsen hier nog geen natuurlijke vijanden. Zo kon de buxusmot in korte tijd uitgroeien tot een plaag.

Buxusmot. Foto: Jurriën van Deijk, Vlinderstichting.

Veel buxussen hebben inmiddels plaats gemaakt voor plantensoorten waarin de rups van de buxusmot geen trek heeft. Bovendien hebben vogels ontdekt dat de groene rupsjes met zwarte streep heel goed te eten zijn. Zo voeren koolmezen de rupsen graag aan hun jongen. 'Daardoor kan het zijn dat de buxusmot over zijn hoogtepunt heen is, maar dat moeten we afwachten', zegt nachtvlinderkenner Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting.

Gebruik geen gif

Van Deijk roept op om in ieder geval geen gif te gebruiken om de buxusmot te bestrijden. 'Dat gif werkt uiteindelijk door in de hele voedselketen, dus dat is wat we niet moeten willen met zijn allen.'

Het ophangen van vogelhuisjes is een oplossing voor de langere termijn. Tot die tijd kun je de rupsjes zelf verwijderen door ze er stuk voor stuk met je handen uit te halen. Voor wie dat te veel werk vindt, zijn kippen wellicht een oplossing. Ze draaien hun snavel niet om voor de rupsjes van de Aziatische nachtvlinder.

Biologen zijn het erover eens dat de buxusmot niet meer zal verdwijnen uit ons land. Doordat er steeds meer natuurlijke vijanden komen, wordt wel verwacht dat de schade de komende jaren zal afnemen. 'Of dat ook dit jaar al het geval is, is afwachten', aldus Van Deijk.