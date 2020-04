Wie kan er zorgen voor een glimlach op het gezicht van onze bewoners?

Ook de senioren in wooncomplex Nieuw Schoonoord in Velp (Gld) komen amper de deur nog uit. Helaas liggen alle activiteiten stil en het einde is nog niet in zicht.....Alle woningen zijn voorzien van een balkon of tuintje, dé manier om aan de buitenkant tóch nog iets te voor hen te kunnen doen. Op het gebied van muziek, een voordracht of misschien hebt u zelf een goed idee? Er is helaas weinig tot geen budget maar wie genoegen neemt met blije gezichten en een bos bloemen doet ons een groot plezier! Op het gebied van techniek hebben we weinig mogelijkheden, maar misschien is dat makkelijk op te lossen met wat creativiteit!

Kunt u helpen en de ouderen van wooncomplex Nieuw Schoonoord in Velp een glimlach op het gezicht bezorgen? Reageren kan hieronder!