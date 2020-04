Koekjes, kroketten en heel veel koffie: stratenmakers worden goed verwend

Je kunt het zo gek niet bedenken of de mannen van Wegenbouw Lansink BV hebben het de afgelopen weken voorgeschoteld gekregen: koekjes, cake, saucijzenbroodjes, kroketten, frikandellen en ga zo nog maar even door. En natuurlijk de hele dag door verse koffie.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Aanstekelijk

Inmiddels hebben de stratenmakers met een groot deel van alle mensen in de straat kennis gemaakt door middel van een hapje of een drankje. 'Het werkt aanstekelijk en ze vinden ons denk ik aardig', lacht wegenbouwer Hubert Kampkuiper.

'Jong, oud, iedereen is thuis nu. Dus ja, we worden goed onderhouden', vertelt de stratenmaker in onvervalst Twents. Een wat oudere dame in de straat komt net aanlopen met een dienblad koffie. 'Die mannen liggen de hele dag op de grond, dan vind ik dat heel normaal om een kopje koffie aan te bieden.' De mannen zetten het dienblad zelf terug achter het huis. 'Wel zo corona-proof.'

Vaste prik

De harde werkers vegen wat zweetdruppeltjes van hun voorhoofd en genieten in de schaduw van een snel bakje koffie. 'Handen wassen en weer door.' Want een uur later komt de volgende al weer, weten de mannen. 'Om half één komt Johan. Die woont aan de andere kant van de straat', wijst Kampkuiper. 'Die brengt ons twee keer per dag koffie.'

Of er vandaag ook wat te eten komt, is nog een verrassing. Of de kilo's er zo niet aan vliegen? 'Neuh', zegt Hubert Kampkuiper terwijl hij zijn buik vast pakt. 'Dat gaat nog wel goed.'