Achterhoekse kinderen zetten 3D-printers in voor de zorg

Het 3D-printproject voor kinderen in de Achterhoek krijgt door de coronacrisis een bijzonder vervolg. Dinsdag worden zestig in de regio geprinte beugels naar Vlissingen gebracht, waar ze worden samengevoegd tot beschermende kappen die onder meer door ambulancepersoneel kunnen worden gebruikt.

Het initiatief is ontstaan na een oproep uit Zeeland. Het Witte Kruis kent een schaarste aan beschermingsmiddelen, waarna ondernemer Alexander Bol opriep om 3D-printers in te zetten voor de productie daarvan. De oproep vond gehoor in de Achterhoek, op zes plaatsen in de regio liep de afgelopen maanden een project waarbij kinderen een eigen 3D-printer maakten.

'Motiveert als een dolle'

Een tiental hiervan is klaar, waardoor de kinderen nu beugels produceren voor beschermende kappen die in de medische wereld worden gebruikt. 'Het motiveert als een dolle natuurlijk', meent Ko van Renssen, bestuurslid van ondernemersvereniging IG&D en één van de initiatiefnemers van het project. 'Leerlingen willen iets tastbaars doen, iets maken waar je echt wat aan hebt. Een beter voorbeeld dan dit, heb je in die zin niet.'

Na voltooiing worden de beugels naar de Hogeschool Zeeland in Vlissingen gebracht om samen te worden gesteld tot beschermende kappen. Een gedeelte blijft in Zeeland en een deel komt weer terug naar de Achterhoek. 'In theorie kunnen we het hier ook samenstellen, maar dan moet je eerst een lijn opzetten', legt Van Renssen uit. 'Daar gaat tijd inzitten, dus we hebben er nu voor gekozen om snel naar Vlissingen te gaan. Maar het zou me niet verbazen als we de komende dagen contact leggen met ondernemers of we dat hier kunnen doen.'

Bekijk hier de video over het printproject: