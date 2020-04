Niet in de huid van Mc Kenzie, vrijheidsconcert gaat niet door

Hij zou op 4 april in de huid kruipen van de Engelse navigator Munro Mc Kenzie tijdens het bevrijdingsconcert in Vorden, maar dat ging niet door. Verteller Gery Groot Zwaaftink had plotseling een lege agenda, want vanwege de coronacrisis werd het concert afgezegd.

Munro Mc Kenzie kwam om het leven toen op 8 januari 1943 een Lancaster van de RAF wordt neergehaald boven landgoed Hackfort in Vorden door een Messerschmitt.

In het verhaal dat tijdens het bevrijdingsconcert verteld zou worden, overleeft een fictief persoon, die niet geheel toevallig ook McKenzie heet, de crash. Hij wordt opgevangen door een familie op een van de nabijgelegen boerderijen. Hij trouwt met de dochter en vormt in Vorden een gezin.

Zie ook: 1943: Geallieerde bommenwerper stort neer bij Hackfort

De bemanning van links naar rechts: Wardrop, Foote, Smith (vloog niet mee), Brogan, McLennan, McKenzie - Collectie K. Lusink, Drempt - ARGA

Bevrijding en vrijheid zouden in diverse scènes in beeld worden gebracht en naast de oorlogsjaren zouden ook verschillende momenten voorbij komen in die 75 jaar waar de vrijheid in het geding is geweest. Gery Groot Zwaaftink, de verhalenverteller uit Vorden, zou als McKenzie de toeschouwers meenemen in 75 jaar vrijheid. Maar het concert is tot nader order uitgesteld.

Gevangen in het systeem

‘Vrijheid is, los van eten en een dak boven je hoofd, het belangrijkste wat een mens en een dier zich maar kan wensen', aldus de verhalenverteller, muzikant en troubadour. Vrijheid voor Gery is de vrijheid om te zijn wie je bent en je leven in te richten zoals je dat wilt.

‘Heel veel mensen zijn gevangen in het systeem, ik vind dat erg jammer, ik zou ze graag daaruit los willen maken.' Hij hoopt die mensen met zijn liedje ‘Vrij’ aan het denken te zetten.

Gery Groot Zwaaftink is te zien in het programma '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders'. Dat is is elke maandag t/m donderdag om 17.35 uur (elk uur herhaald) te zien bij Omroep Gelderland (behalve op Koningsdag).

Kijk op 75jaarvrijheid.nl voor veel meer verhalen en kijk hier alle uitzendingen terug.