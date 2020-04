Sluiting Doetinchemse fietsenstalling biedt geen financiële voordelen

Afgelopen najaar legde Doetinchem een pakket aan bezuinigingsmaatregelen op tafel, nadat de gemeente miljoenen tekort kwam op de begroting. Eén van de keuzes was een onderzoek uitvoeren naar het sluiten van fietsenstalling Perlstein aan de Waterstraat. Dit zou een besparing van 20.000 euro aan huurkosten opleveren.

Sluiting betekent problemen voor omgeving

Volgens de gemeente is het sluiten van de fietsenstalling technisch mogelijk, maar gaat dit problemen opleveren in de omgeving. Zo is de verwachting dat fietsen in de Waterstraat zullen worden geparkeerd, hetgeen problemen oplevert voor onder andere de hulpdiensten.

In het verleden is er een periode geweest dat fietsers een kleine vergoeding moesten betalen voor het stallen van hun fiets. Resultaat hiervan was dat er veel fietsen buiten de stalling stonden en de stalling zelf nagenoeg leeg was.

De gratis bewaakte fietsenstalling aan de Waterstraat biedt ruimte aan tachtig fietsen en 32 e-bikes. Bij grote drukte is er nog eens ruimte voor 12 e-bikes. De stalling is alleen overdag, op koopavonden en koopzondagen geopend. De bewaking van de stalling gebeurt door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gebruik fietsenstalling neemt af

Het aantal gebruikers van de fietsenstalling neemt de laatste jaren af, blijkt uit cijfers. In 2016 maakten nog bijna 42.000 mensen gebruik van de fietsenstalling ten opzichte van 30.000 mensen vorig jaar. Naast Perlstein beschikt Doetinchem over een bewaakte fietsenstalling aan de Nieuwstad en sinds vorige week ook over een fietsenstalling bij de D-toren.



Tekst gaat verder onder de foto:

Nieuwe fietsenstalling D-Toren Foto: Regio8

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier

Contractueel kan de gemeente bovendien nog niet af van de fietsenstalling. De gemeente heeft een huurcontract lopen tot 2027. Voortijdige opzegging is alleen mogelijk als partijen daar overeenstemming over hebben, of de gemeente een nieuwe huurder kan vinden.