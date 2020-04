Feestfabriek zet streep door Mañana Mañana en houdt hoop voor Zwarte Cross

'Wij vinden het niet gepast om het festival door te laten gaan', zo laat algemeen directeur Ronnie Degen weten, die wijst dat het kabinet tot nog toe alle evenementen tot 1 juni verboden heeft. Als oplossing wil de organisatie de editie van dit jaar, volgend jaar uitvoeren. 'Wij hebben vragen bij de artiesten uitstaan of zij volgend jaar willen komen spelen', zegt Degen.

Bekijk hier de video (tekst gaat daaronder verder):

De kaarten die mensen al hebben gekocht blijven geldig. Voor de mensen die op de nieuwe data niet naar Vorden kunnen komen, is een restitutie mogelijk. Volgens de directeur baalt de gehele Feestfabriek van het besluit, maar kon de organisatie niet anders. 'Iedereen heeft er tijd en energie in zitten, maar veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers staan bovenop', aldus Degen. 'We gaan het volgend jaar dubbel en dwars goedmaken.'

Zwarte Cross in wachtkamer

De organisator heeft met het grootste festival van Nederland, de Zwarte Cross, nog een andere kopzorg. Desalniettemin kijkt Degen vooralsnog niet negatief naar juli. 'Waar het nu om draait is dat we met z’n allen meewerken om het virus de wereld uit te krijgen, dat doen wij ook', stelt de directeur.

'We zijn met allerlei scenario's bezig', legt Degen uit. 'Maar vooralsnog zijn we ook nog gewoon bezig met de voorbereidingen in de hoop dat het doorgaat.' Hij wacht met een besluit over de Zwarte Cross vooral op nieuws vanuit de overheid. 'De duidelijkheid is er nog niet', aldus de directeur. 'We wachten eerst 28 april en vervolgens 1 juni af. Aan de hand daarvan zullen we besluiten gaan nemen.'



Bekijk hier de aftermovie van mediapartner REGIO8 van Mañana Mañana: