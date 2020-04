Museum Tweestomenland uit het dal

Het gaat goed met het streekmuseum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Dat blijkt de evaluatie van de gemeente. Het museum moest het afgelopen jaar stappen zetten om in aanmerking te kunnen blijven komen voor subsidie. Het aantal bezoekers nam vorig jaar met 28 procent toe en het aantal bezoeken van schoolkinderen met zelfs 50 procent.

Begin vorig jaar kreeg het streekmuseum voor de periode van 2018 t/m 2020 een jaarlijkse subsidie van 5000 euro, om het museum aantrekkelijker te maken. Dat bedrag kwam bovenop de jaarlijkse subsidie.

In het afgelopen jaar is de kwaliteit van de tentoonstelling verhoogd en zijn er meer sponsors gevonden in de vorm van vrienden van het museum. Zo hebben zich bijna 500 particulieren en 50 bedrijven aangemeld.

Tegenvallers door corona nog niet helder

Het enige waar de gemeente West Maas en Waal nog zorgen over heeft is de financiële positie van het museum. De gemeente heeft nog geen jaarrekening gezien. Die jaarrekening is positief laat vice-voorzitter Jaap van der Veen van het museum aan Omroep Gelderland weten. 'Komende woensdag vergadert het bestuur via een conference call en dat wordt de jaarrekening vastgesteld', laat Van der Veen weten. De gemeente zal waarschijnlijk dan donderdag de jaarrekening krijgen.

Van der Veen heeft nu nog geen inzicht in wat de coronacrisis voor gevolgen voor het museum gaat krijgen. Het museum zit nu tot zeker 1 juni dicht. De vice-voorzitter verwacht wel dat de gemeente West Maas en Waal coulant zal omgaan met de verstrekking van de jaarlijkse subsidie. Of de andere drie gemeentes in het Land van Maas en Waal hun subsidie voor het museum ook op peil zullen houden is nog de vraag