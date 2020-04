Zijn digitale colleges de toekomst? Als het aan Liv en Jeroen ligt wel

‘Ik mis vooral de routine en het contact met de buitenwereld, maar heel anders is het eigenlijk niet’, begint Liv Polman, student Nederlands. Samen met haar klasgenoten krijgt zij vanwege de coronacrisis digitaal les van Dera. ‘De interactie met medestudenten blijft gewoon. We sparren nog steeds met elkaar over taaie stof. Eigenlijk biedt het wel een interessant toekomstbeeld.’

‘Je moet met de tijd mee’

Want zelf is Polman docent in spe: ze geeft les aan haar stageklas op een middelbare school. Ook dat moet nu digitaal. ‘Soms vraag ik me af of ik wel genoeg relevante ervaring opdoe, maar verder is het hartstikke leerzaam. Je moet flexibel kunnen zijn en zelf nieuw lesmateriaal ontwikkelen. Dat zijn bijzondere uitdagingen.’ En de vervelende brugklasser? ‘Die kan je gewoon muten’, lacht ze.

Haar docent, Jeroen Dera, presenteert momenteel virtuele hoorcolleges aan tientallen studenten tegelijk. Hij is dolenthousiast over de nieuwe manier van lesgeven. Het tempo waarmee universiteiten vanwege de crisis innoveren, is volgens hem erg bijzonder: ‘Scholen zijn vaak nog heel traditioneel ingesteld, maar dat kan gewoon niet meer. Je moet nu wel met de tijd mee.’

Lessen voor na de crisis

De lerarenopleider hoopt dat nieuwe technologieën in de toekomst meer kansen bieden voor zelfstudie, zodat schooluren besteed kunnen worden aan interactieve colleges.

'Dan verdiep je je thuis in de theorie, zodat je de stof later face-to-face in het klaslokaal kan bespreken. In dat geval word je veel meer geprikkeld om kritisch met elkaar na te denken over creatieve oplossingen voor pittige problemen’, meent hij. ‘Goed onderwijs blijf je constant evalueren en vernieuwen. Dus de dingen die ik nu leer, neem ik zeker mee voor na de crisis.’