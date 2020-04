Pieter mishandeld in zijn eigen zaak: 'Mijn grootste angst is dat ik nu corona heb'

Voor Pieter Keuzekamp had de week niet slechter kunnen beginnen. De eigenaar van de gelijknamige fotozaak in het centrum van Zutphen is maandagochtend mishandeld in zijn eigen winkel. Omdat hij als enige in de straat open is, was er niemand die hem kon helpen. 'Je voelt je zo machteloos en alleen.'

De 54-jarige Keuzekamp klinkt aangeslagen als hij de telefoon opneemt. Normaal is hij altijd dicht op maandag, maar vanwege de coronacrisis was hij voor het eerst in 32 jaar open. 'Ik wil mijn klanten blijven bedienen, ook in deze tijd. En dan krijg je dit: een portie klappen', zucht hij.

De Zutphense ondernemer vertelt dat een man 's ochtends langs zijn zaak aan de Korte Beukerstraat liep en een reclamebord omgooide. Toen hij hem hierop aansprak, kwam het uiteindelijk tot een handgemeen.

Rake klappen

'Hij zei: ik doe dat als ik er zin in heb. En toen trapte hij weer tegen het bord', blikt de winkelier terug. Keuzekamp vroeg de man om afstand te houden, maar daar luisterde hij niet naar. 'Hij deed zijn rugzak af en zei: wat wil je nou? Vervolgens sloeg hij me achteruit mijn winkel in.' Daarna vielen er rake klappen. 'Hij probeerde me door mijn vitrine heen te drukken.'

Keuzekamp legt uit dat hij de man in eerste instantie op afstand probeerde te houden. Maar toen dat niet lukte, pakte hij hem stevig vast. 'Ik heb vroeger gejudood, waardoor ik hem de winkel kon uitwerken. Maar ik ben absoluut tegen geweld.' De agressieve man nam daarna de benen, waarna de politie hem in de omgeving van het station kon aanhouden.

Bang voor coronabesmetting

Hoewel Keuzekamp erg ontdaan is, probeert hij vandaag met hulp van zijn partner open te blijven. 'Ik heb pijn op mijn borst en aan mijn hoofd, want hij heeft me op mijn slaap geslagen. Ook doet een rib zeer. Hij zal me wel een knietje hebben gegeven, maar dat weet ik niet meer.'

Vooralsnog gaat hij niet naar de huisarts. 'Ik kijk wel hoe het aan het einde van de dag gaat. Vanwege corona probeer ik zoveel mogelijk bij mensen uit de buurt te blijven, dat geldt ook voor doktoren. In mijn zaak zorg ik voor mondkapjes en schone deurknoppen. Ik wil dat mensen verstandig zijn en daarom vroeg ik ook aan die man of hij afstand wilde houden. Ik heb het wel honderd keer herhaald. Mijn grootste angst is dat ik nu corona heb. Het is verschrikkelijk.'