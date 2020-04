Taxichauffeurs zijn ten einde raad: 'Omzet nog maar 5 procent'

Marco Töpfer rijdt nauwelijks nog deze dagen 'Twee, drie mensen in de week. Dat is mijn inkomen. Zodra de horeca weer open gaat, kunnen we ook meer. In de nacht rijden, de horecamensen gaan dan ook weer bellen. Maar nu... ik heb weinig hoop.'

Bij zijn collega Marco Broekhuis is het ook crisis. 'De situatie is bar slecht. De ritten blijven uit, terwijl we ze hard nodig hebben. Alleen wat medische ritten, daar blijft het zo'n beetje bij. En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor de hele taxibranche. Vanuit de overheid werd gezegd dat bedrijven niet failliet zouden gaan, maar ik moet het nog zien. Het is echt een hele moeilijke situatie.'

Plexiglas

Töpfer doet er alles aan om de veiligheid van zijn passagiers en zichzelf te garanderen. 'Ik heb plexiglas achterin de auto gemaakt. En ik was voor iedere klant die ik in mijn auto heb mijn handen en maak alles schoon. En we dragen mondkapjes en handschoenen. Maar zo gaat het niet. Zestig à zeventig procent gaat over de kop als er niks verandert.'

Dramatisch

Bertho Eckhardt van Koninklijk Nederland Vervoer ziet een zorgwekkende situatie. 'Ja, het is over de hele breedte dramatisch. De omzet is teruggelopen van honderd naar vijf procent. Het verschilt per bedrijf, want sommigen hebben nog wel wat zorgvervoer. Zoals voor mensen die nierdialyse moeten ondergaan. Maar ze moeten nu ook veel preventieve maatregelen nemen.'

Noodklok

Het KNV vindt dat de overheid te weinig doet voor de taxibranche. 'Minister Van Nieuwenhuizen zei een week geleden dat mensen alleen een taxi moeten nemen als het echt moet en anders niet. Duidelijke taal, maar daarmee ging de sector feitelijk op slot. En we worden niet gerekend tot de vitale beroepen en komen ook niet in aanmerking voor het Noodfonds.'

'Dat betekent dus dat er veel bedrijven gaan omvallen. Daarom zijn we vandaag met dertig voertuigen naar het Malieveld in Den Haag gereden om een petitie aan te bieden aan staatssecretaris Mona Keijzer. We hebben daarbij keurig de gepaste afstanden gerespecteerd. We hebben de noodklok geluid om taxibedrijven via het Noodfonds deze moeilijke tijd te laten overbruggen.'