Pollen in de lucht: dat wordt niezen voor hooikoortspatiënten

De berk komt deze dagen in bloei en dat zorgt voor een hoge concentratie pollen in de lucht. Dat zorgt voor niezende hooikoortspatiënten volgens pollennieuws.nl.

De verwachting is dat door de hoge temperaturen deze dagen steeds meer berken gaan bloeien. Dat zorgt voor hoge concentraties pollen in de lucht. Vooral in de tweede helft van de middag zitten er veel berkenpollen in de lucht. Dat zorgt er voor dat mensen die gevoelig zijn voor die berkenpollen last van hooikoorts kunnen hebben. In Nederland hebben daar zo'n miljoen mensen last van.

Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit, zegt dat je als hooikoortspatiënt nu niet ineens aan het ergste moet denken bij een niesbui: 'Als je weet dat je elke keer klachten hebt in het voorjaar, moet je niet gelijk denken aan corona. Maar ook gelijk denken aan hooikoorts. Het is voor je omgeving ook niet fijn want die denken dan ook: wat heeft die?'

Anders niezen door hooikoorts of corona

Door hooikoorts gaan mensen dus ook vaak niezen. Maar wanneer is de allergie de oorzaak en wanneer heb je last van corona? Chantal Bleeker internist/infectioloog van het Radboud UMC in Nijmegen weet, uit eigen ervaring, dat mensen met hooikoorts vaak zelf heel goed weten waarom ze niezen.

'Mensen die hooikoorts hebben merken meestal wel dat de ogen gaan jeuken en tranen. En dat zijn dingen die niet zo erg bij corona passen. Als je echt alleen maar last van je neus hebt en het kriebelen staat niet op de voorgrond, maar het niezen en het gevoel verkouden te zijn, dan is het heel moeilijk te onderscheiden.'