Hanneke maakt eenzame ouderen blij met tijdschriften

Op het moment komen er weinig klanten, dus is er veel ruimte in het magazijn. Hier heeft Hanneke inmiddels een inpakcentrum ingericht, waarbij ze met hulp van vriendinnen tasjes vult met tijdschriften voor ouderen in Doesburg.

De 88-jarige moeder van Hanneke zit al dagen voor de ramen naar buiten te kijken. 'De ouderen die de hele dag binnen zitten, vervelen zich en daar wil ik wat aan doen. Veel mensen hebben thuis nog wel een tijdschriftje liggen die ze al uit hebben.'

150 pakketjes

Hanneke is al een eind op weg om alle ouderen in Doesburg te bereiken met een pakketje tijdschriften. Ze heeft op het moment al zo'n 150 pakketjes kunnen maken en uitgedeeld bij de verzorgingshuizen in de omgeving. 'Ik hoop dat mensen dit idee oppikken in hun eigen omgeving en dit ook opgepakt wordt voor ouderen in andere plaatsen.'

Inmiddels heeft Hanneke zoveel pakketjes gemaakt dat ze de pakketjes nu verzameld in een plastic bak voor de winkel. 'Mensen kunnen nu een pakketje tijdschriften er uithalen of weer terugleggen, zodat je ook kan rouleren met gelezen tijdschriften.'

Tijdschriften zijn er in Doesburg dus nu voldoende, maar Hanneke hoopt dat u ook u in de omgeving pakketjes maakt voor ouderen of andere mensen die de deur nu niet uit kunnen. Wilt u in contact komen met Hanneke? Laat dan een berichtje achter via de website van Gelderland Helpt.