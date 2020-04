Rockopera Freyheyt uitgesteld, volgend jaar nieuwe poging met 'extra laag'

Een enorme productie, gemaakt door zo'n zestig mensen, waar al twee jaar aan gewerkt wordt. De Rockopera Freyheyt in de Doetinchemse schouwburg gaat dit jaar niet door vanwege de beperkingen rond het coronavirus. De voorstelling is met een jaar uitgesteld, maar krijgt dan wel een extra laag. 'Ik denk dat we ons dan wat beter kunnen voorstellen wat beperking van vrijheid is, nu we dit met corona hebben meegemaakt', aldus Marlies Claasen, zangcoach bij Freyheyt.

De Rockopera Freyheyt is een multimediaal theaterspektakel waarin waargebeurde verhalen van Achterhoekse jongeren in het verzet vertaald worden naar het nú. Componist Tom Klein: 'Je ziet ook de keuzes die mensen moeten maken, dat die ontzettend moeilijk zijn. Wat is goed, wat is slecht?'

Dat is waar het over gaat: wat zou jij doen? Freyheyt vertelt het verhaal van drukkerij Misset in Doetinchem, die om te kunnen overleven, zowel de bezetter als de bevrijder helpt. Het verhaal is verweven met de verhalen over de Joden en over het verzet.

Zie ook: Auditie in Doetinchem voor zingende en dansende verzetshelden

Wat zou jij doen?

De makers van de theatershow willen mensen aan het denken zetten met waargebeurde verhalen en personages die echt hebben bestaan. De jonge Achterhoekers in het verzet vertellen hun verhalen alsof ze vandaag gebeuren. Ze helpen onderduikers, plegen overvallen op politiebureaus en distributiekantoren en zijn met valse persoonsbewijzen de nazi’s te slim af. Twee van hen overleven de oorlog niet.

Het Joodse stel Eva en Leo worden bedreigd, maar willen niet vluchten en ook niet onderduiken. En dan is er de rijke uitgever die zijn bedrijf overeind wil houden, die werkt voor de Wehrmacht, NSB-ers omkoopt en het verzet steunt. Zijn huwelijk met het 20-jaar jongere mooiste meisje van de stad loopt op de klippen als die vlucht in relaties met zijn chauffeur en een SS-officier.

De tekst gaat verder onder de video:

De personages zijn gebaseerd op de verzetsmensen Jan Houtsma, Annie de Graaf, Wim Moorman en Jan Veldkamp, het Joodse stel Eva Berlijn en Leo van Coeverden en de rijke en machtige uitgever Kees Misset, zijn vrouw Dinie, haar chauffeur Hein en de SS-commandant Fischer.

Het multimediale muziekspektakel is nu uitgesteld tot 25 juni volgend jaar. Dan zal de theatershow drie dagen lang in de Doetinchemse schouwburg Amphion te zien zijn.

Nog niet in theater, wel al op tv

Het is dus nog even wachten totdat de Rockopera te zien is in het theater. Daarom is er alvast een klein voorproefje te zien in het programma '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders'. Dat is is elke maandag t/m donderdag om 17.35 uur (elk uur herhaald) te zien bij Omroep Gelderland.

Kijk op 75jaarvrijheid.nl voor veel meer verhalen en kijk hier alle uitzendingen terug. Volg 75 jaar vrijheid ook op Instagram en op Facebook.