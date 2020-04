TEST Sander

zondag 5 april

22:17 - 'Echtparen overlijden door corona'

De corona-uitbraak slaat grote gaten in families omdat er soms niet één, maar meerdere familieleden vrijwel tegelijk overlijden. Dat gold de afgelopen weken al voor zeker elf oudere echtparen, meldt het AD. Het echte aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet van ieder overleden echtpaar vast staat of corona de doodsoorzaak is. Ook komen niet alle sterfgevallen in de media. Daarnaast zijn er ook meerdere gevallen bekend van (oudere) broers en zussen die beiden overlijden aan het virus.

21:25

De Duitse tegenhanger van het RIVM voegt ons land toe aan de lijst van de internationale risicogebieden voor verspreiding van het coronavirus. Dat betekent dat de grens mogelijk maandag al grotendeels dicht gaat.

Let op! De sirenes gaan vanmiddag om 12.00 uur gewoon af. Schrik dus niet.

Burgemeester Marcouch vindt dat Arnhem goed door het 'warme' weekend heen is gekomen en keurig naar de aanbevelingen heeft geluisterd.

Het dodental door het coronavirus in Nederland staat zondag op 1766. Sinds zaterdag kwamen er 115 doden bij.

Gelderland telt 2110 bewezen coronabesmettingen. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich verspreidt.

21:07 - Hart onder de riem voor ouderen in Lichtenvoorde

De bewoners van straten de Meerkoet en de IJsvogel in Lichtenvoorde hebben vandaag muziek aangezet en gedanst voor ouderen in het tegenover gelegen verzorgingscentrum. De bewoners vonden het 'geweldig'.

20:00 - Maatregelen tegen het coronavirus: de derde week zit erop

In het corona weekoverzicht op TV Gelderland kijken we terug op deze derde week waarin de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus van kracht zijn. Het is de week dat premier Rutte duidelijk maakt dat het nog wel even gaat duren voor we terug kunnen keren naar het normale leven: het besluit om horeca en scholen te sluiten blijft staan tot 28 april.

In de zorg wordt ondertussen gewerkt aan het herstel van patiënten. Verschillende zorgmedewerkers vertellen over hun ervaringen. Ze zien hun patiënten soms snel verslechteren, maar er zijn ook berichten van patiënten die stabiliseren en beter worden. Tegelijkertijd wordt het stiller op straat. Ondernemers worstelen met de omstandigheden en zijn bang voor de gevolgen voor hun bedrijven.

Kijk hier het weekoverzicht terug



19:44 - Kapper geeft tips voor thuis

Kapperszaken zijn nog minstens een paar weken gesloten. Moeten we dan zelf ons haar maar knippen als het echt te lang wordt? En hoe doe je dat dan netjes? Kapper Neset Cakmak uit Doesburg geeft tips.

 

19:37 - Bruls: wellicht extra maatregelen voor paasweekend

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zegt namens de 25 veiligheidsregio's dat mensen de regels dit weekend 'goed hebben nageleefd.' De burgemeester van Nijmegen heeft dit laten weten aan de NOS. Toch zijn extra maatregelen voor het komende weekend het overwegen waard, zegt hij.

Met name de vele motorrijders die er met het mooie weer op uit gingen zorgden volgens de veiligheidsregio's voor onveilige situaties. Op sommige plekken lukte het niet om voldoende afstand te houden met andere weggebruikers, zegt Bruls. 'Het leidde tot een verdringingseffect waardoor fietsers en brommers aan de kant moesten'. Ook de vele toeristen uit Duitsland zorgden voor problemen. In Vaals moest zondagmiddag het Drielandenpunt worden afgesloten.

19:17 - Topsport en corona: Marjolein Buis zoek een tennisbaan

Marjolein Buis, tennisster uit Beuningen, kan vanwege corona niet trainen. 'De eerste weken maakte me dat niet uit, maar nu lijken het maanden te worden.' Ze is daarom op zoek naar een tennisbaan in de buurt.

Lees hier het hele verhaal

19:04 - Betuwse bloesemapp: 'genieten op afstand'

Bloesemtoeristen kunnen dit jaar door de coronacrisis beter thuis blijven, adviseert het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. Juist dit jaar lanceerde het bureau een app om de bloesem te volgen. Maar daarmee kun je nu dus ook op afstand genieten.

Lees hier het hele verhaal

 

19:00 - Grapperhaus: feestjes 'onacceptabel'

Onacceptabel, zo noemt minister van Justitie Ferd Grapperhaus de feestjes die de politie dit weekend beëindigde. De bewindsman doelde onder meer op een incident zaterdagavond in Arnhem. Agenten traden daar op toen een flinke groep jongeren daar samen kwam.

Verder vindt de minister dat mensen zich redelijk goed aan de regels hebben gehouden. 'We kijken terug op een weekend met prachtig weer, waarbij mensen duidelijk de lastige keuze hebben gemaakt zoveel mogelijk thuis te blijven. De mensen die wel naar buiten gingen, hielden zich aan de regels en hielden goed afstand tot elkaar. Tegen die mensen zeg ik: complimenten, we begrijpen hoe moeilijk het is, maar hou dit vast, ook richting het Paasweekend!'

18:35 - Compensatie voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland. De zorgverzekeraars willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben. De regeling geldt onder meer voor mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie en wijkverpleging.

18:17 - GGD begint met testen overig zorgpersoneel

De GGD begint maandag met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken. Voorwaarde is dat ze al 24 uur klachten hebben die mogelijk duiden op het virus. Voor het testen worden speciale teststraten ingericht, waarbij de medewerkers de auto niet uit hoeven.

In het supportershome van Vitesse bij stadion Gelredome in Arnhem komt zo'n locatie, meldde de GGD Gelderland-Midden gisteren al. Ook in Vaassen en Zelhem gaat per 7 april een teststraat van start, meldt de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

17:48 - Kapper gesloten door politie

Een kapper in Rheden is vandaag op heterdaad betrapt.

 Politie Rheden@POL_Rheden Vandaag troffen wij in een kapsalon een knippende kapper aan. De kapsalon is per direct gesloten. De gemeente is in kennis gesteld. Contactberoepen (waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden) mogen niet uitgeoefend worden. U kunt dit melden via 09008844 wvp. 17:34 - 5 apr. 2020 Andere Tweets van Politie Rheden bekijken

17:35 - Genieten van bosgeluiden vanuit huis

Thuis gebleven vandaag? Faunabeheerder Victor Nuijten maakte dit filmpje in Ede zodat iedereen toch nog even van het bos kan genieten.

 

16:36 - Duitsland: Nederland is 'risicogebied', grens mogelijk dicht

De Duitse tegenhanger van het RIVM voegt ons land toe aan de lijst van de internationale risicogebieden voor verspreiding van het coronavirus. Dat betekent de dat grens mogelijk maandag al grotendeels dicht gaat. Kleine grensovergangen sluiten en bij grotere grensposten, zoals die bij Zevenaar aan de A12/A3, komen controles. Nederlanders kunnen Duitsland dan alleen nog in met een geldige reden.

16:17 - #tuinchallenge

Leuker kunnen we het niet maken, of toch wel? De politie in Rheden-Rozendaal organiseert een #tuinchallenge voor alle thuisblijvers deze zondag. De inzender van de leukste foto in de tuin wint een prijs.

 

16:07 - IC-patiënten met corona gestegen tot 1385

In heel Nederland liggen op dit moment 1385 coronapatiënten op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 25 meer dan zaterdag. De totale capaciteit van de intensive care ligt op 2400 bedden, waarvan er 505 bedoeld zijn voor mensen die geen corona hebben.

15:55 - Toch boetes uitgedeeld in Nijmegen

Een extra reminder van de gemeente Nijmegen: houd afstand, of riskeer een boete.

15:48 - Hoezo geen marathon?

Dennis Licht uit Apeldoorn zou vandaag de marathon van Rotterdam lopen. Zou... Het evenement is door de coronacrisis verschoven naar oktober. Maar getraind is getraind en 'never waste a good crisis'. Dus liep Licht vandaag in zijn eentje een marathon.

 

15:44 - Van conciërge naar coronazanger

Van de nood een deugd maken. Dat doen heel veel Gelderlanders in deze tijd van corona, zo ook conciërge Johan Faber van het Aeres VMBO in Velp. Hij plaatste een bericht op Facebook met de mededeling dat hij gratis buitenoptredens wilde verzorgen voor geïsoleerde ouderen en voor hardwerkende zorgverleners. En dat werkte.

 

15:18 - Burgemeester Oude IJsselstreek brengt kaartjes rond voor Pasen

Burgemeester Otwin van Dijk brengt volgende week samen met de wethouders kaarten langs bij zorgcentra en verpleeghuizen. Hij roept anderen op hetzelfde te doen: 'Laten we juist met het paasweekend in het vooruitzicht allemaal iemand in een zorgcentrum of in onze buurt een kaartje sturen.'

15:10 - 125 Gelderse coronapatiënten erbij

De provincie Gelderland telt zondag 2110 bevestigde corona-gevallen. Dat zijn er 125 meer dan zaterdag, blijkt uit cijfers van het RIVM. Gelderland staat hiermee op de vierde plaats van de twaalf provincies.

Op deze kaart is te zien hoe het virus zich in onze provincie verspreidt.

14:55 - Fitness op straat in Lichtenvoorde

Dan maar sporten in de wijk, dachten ze in Lichtenvoorde. Sylvia Betting: 'Vanmorgen met de hele straat een half uur gesport onder leiding van onze straat fitnesstrainster. Alles volgens protocol, iedereen op eigen oprit met veel afstand van elkaar. Het was een supergoed idee van deze 'buur' en wij hebben allemaal ontzettend genoten.'

14:42 - Mensen, does niet!

[Tweet:https://twitter.com/hashtag/alleensamen] 

14:30 - 'Strenge regels voor verkeer richting Duitsland'

Duitsland wil strenge regels invoeren voor verkeer vanuit Nederland, meldt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken in het blad Der Spiegel. Het betekent dat in ieder geval vanaf maandag actief gecontroleerd gaat worden op de reden waarom je de grens wilt oversteken, zegt correspondent Derk Marseille bij BNR. 'Als je geen bewijs bij je hebt dat je per se de grens over moet, word je geweigerd.'

14:24 - Dan maar bellen met mevrouw van honderd

Burgemeesters hebben best een leuke baan, als je al die vervelende vergaderingen buiten beschouwing laat. Zoals op bezoek bij iemand die honderd wordt. Maar nu kan door corona zelfs dat niet. Dus ga je bellen.

 Sebastiaan v't Erve@SvtE Mevrouw Langekamp-Beumer uit Laren is vandaag 100 jaar geworden! Van harte gefeliciteerd! Normaal gesproken kom ik graag langs en dat kan nu natuurlijk niet. Telefonisch de felicitaties overgebracht en afgesproken om koffie te komen drinken zodra het weer kan! 13:55 - 5 apr. 2020 Andere Tweets van Sebastiaan v't Erve bekijken

14:16

Bel altijd je huisarts als je iets mankeert, waarschuwen huisartsen. Dit naar aanleiding van verwarring over het wel of niet naar de huisarts gaan als je iets mankeert wat niets met corona te maken heeft.

Bewoners van zorglocatie Veldheem in Wezep moeten binnen blijven. Drie van hen die zich ziek voelden zijn positief getest op het coronavirus.

Het dodental door het coronavirus in Nederland staat zondag op 1766. Sinds zaterdag kwamen er 115 doden bij.

Gelderland telt 2110 bewezen coronabesmettingen. Op deze kaart is te zien hoe het virus zich verspreidt.

14:14 - Sinds zaterdag 115 Nederlanders overleden aan coronavirus

Het dodental door het coronavirus in Nederland is met 115 gestegen naar 1766. Dat meldt het RIVM zondag. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 253.

[Tweet:https://twitter.com/hashtag/COVID19] 

 

14:07 - Buren in Nijmegen verrast met paaseitjes

Annet zorgt voor een kleinigheidje voor de buren in deze gekke tijden.

 

13:44 - Boetes uitgedeeld in Elst

Geen afstand bewaard? Dan overkomt je dit:

 Gemeente Overbetuwe@Gem_Overbetuwe Helaas, het was nodig: de politie heeft in Elst de eerste vijf boetes uitgedeeld. Dus gebruik je verstand, en houd 1,5 meter afstand! Riskeer geen boete van 390 euro! Gelukkig houden de meeste mensen zich wél gewoon aan de regels. Alleen samen krijgen we corona onder controle! 13:24 - 5 apr. 2020 Andere Tweets van Gemeente Overbetuwe bekijken

13:40 - 'We mogen niet klagen'

We kregen een mailtje van Ank:

'Ik moet deze dagen van bijna verplicht binnen blijven steeds denken aan al die mensen die in de oorlog niet anders konden dan binnen blijven op hun onderduikadres, en die hadden geen internet of telefoon om aan familie en vrienden te vragen hoe het gaat, en geen online bezorgdiensten. Het zijn nu vreselijke nare dagen met die coronacrisis, maar eigenlijk mogen wij niet klagen.'

13:23 - Bewoners zorglocatie mogen deur niet meer uit

Bewoners van zorglocatie Veldheem in Wezep moeten binnen blijven. Drie van hen die zich ziek voelden zijn positief getest op het coronavirus. Eerder was al een van de bewoners overleden in het ziekenhuis.

Lees het hele verhaal.

13:11 - Minder nieuwe besmettingen in Duitsland

Duitsland ziet minder nieuwe coronabesmettingen. Voor de derde dag op rij is er een lichte daling bij het aantal geregistreerde gevallen. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van de jongste cijfers van de Duitse gezondheidswaakhond Robert Koch-Institut. Het aantal infecties steeg het laatste etmaal met iets minder dan 6000 naar ruim 91.700. Een dag eerder waren het er nog ruim 6000. Het aantal geregistreerde coronadoden is inmiddels 1342.

12:05 - We'll meet again!

Koninklijke Harmonie in Hengelo (Gld) Concordia heeft van de nood een deugd gemaakt. Doordat repetities en optredens niet mogen, spelen en zingen de leden in deze video op YouTube vanuit huis. Concordia combineert 75 jaar vrijheid en corona door een uitvoering van We'll meet again.

 

11:48 - Rustige ochtend in de natuur

Zondagochtend is het rustig geweest in de meeste natuurgebieden in Nederland. Volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer lijken mensen zich net als zaterdag aan de voorschriften van de regering te houden en bewaren afstand in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. 'Mensen houden zich aan de oproep. Er zijn wel bezoekers, maar vooral wandelaars en fietsers. Er staan weinig auto's op de parkeerplaatsen', aldus de woordvoerder van Natuurmonumenten. Ook in de gebieden van Staatsbosbeheer is het vooralsnog rustig. 'Het is nog te vroeg om een volledig beeld te geven, want de piek ligt meestal net na lunchtijd. Maar het is nu nog rustig', zei de woordvoerder.

11:43 - Goed nieuws uit België

In België hebben de ziekenhuizen voor het eerst in de coronacrisis in 24 uur tijd meer patiënten ontslagen dan dat er nieuwe patiënten zijn opgenomen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Er werden 499 nieuwe opnames geteld in de ziekenhuizen, wat de derde daling op rij is. Daar stond tegenover dat 504 patiënten zijn ontslagen. In totaal zijn sinds 15 maart 8273 mensen met corona opgenomen, terwijl er 3751 weer naar huis mochten.

Het dodental als gevolg van het coronavirus in België is met 164 gestegen en ligt nu op 1447.

11:40 - Misschien is het wel hooikoorts

Hoor je iemand buiten niezen? Die persoon hoeft niet ziek te zijn. Hij of zij heeft mogelijk hooikoorts. Dat komt door de pollen. Op deze kaart zie je dat het op de meeste plekken voor hooikoortspatiënten ongunstig is.

11:34 - Hoe zat het ook alweer?

Nog even de regels op een rij.

Waarom moet ik zoveel mogelijk thuisblijven?

We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Als mensen geen contact hebben, dan kunnen ze anderen niet besmetten en verspreidt het coronavirus zich niet. Het doel is om te zorgen dat alle patiënten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Wat wordt er bedoeld met thuisblijven? Wat mag ik nog wel?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Dit betekent helaas ook: thuisblijven gedurende het paasweekend.

ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)

houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar

ga alleen naar buiten als dat nodig is voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen

ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.

verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek.

als u naar buiten gaat, houd dan tenminste 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar).

tegen groepen van meer dan 2 personen die niet 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden opgetreden.

voor mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen gelden andere afspraken, bespreek die met uw werkgever.

11:30 - Festiviteiten in de knel, maar deze bruiloft moest doorgaan

Sytske van den Berg en de ongeneeslijk zieke Timo Dreier Gligoor uit Apeldoorn zouden dit weekend hun liefde bezegelen met een groots huwelijk. De Stichting Make A Wedding Wish zou er een droomdag van maken, maar door het coronavirus valt die droom in duigen. Maar ze trouwden vrijdag toch, in klein gezelschap voor de wet. Liefde wint altijd.



 

10:51 - Oost, west? Thuis best

Blijf thuis.

[Tweet:https://twitter.com/hashtag/alleensamen] 

10:06 - Bel je huisarts als je iets mankeert (ook als het niets met corona te maken heeft)

Er is verwarring over het wel of niet naar de huisarts kunnen als je iets mankeert wat niets met corona te maken heeft. De Nijmeegse huisarts Edwin de Vaal geeft op NU.nl een duidelijke uitleg.

09:40 - Mogen we bij je barbecueën?

Steek je vanmiddag de barbecue aan in de achtertuin en mogen we aanschuiven? Vanaf 1,5 meter afstand uiteraard en met niet te veel mensen, want dat mag uiteraard niet.

09:14 - Coronalijken op straat in Ecuador

De regering van Ecuador heeft excuses aangeboden voor de tientallen overleden coronapatiënten die dood op straat zijn blijven liggen in Guayaquil, de grootste stad van het Zuid-Amerikaanse land. Inwoners deelden beelden op sociale media van ontbindende lichamen die buiten waren achtergelaten omdat er in de ziekenhuizen, mortuaria en kerkhoven geen plaats meer is. 'We hebben beelden gezien die nooit gemaakt hadden mogen worden en als uw dienaar bied ik hiervoor mijn verontschuldigingen aan', zei vicepresident Otto Sonnenholzner van Ecuador. Hij heeft de bestrijding van de corona-uitbraak in zijn takenpakket. Officieel telt Ecuador 3500 geregistreerde coronabesmettingen en 172 mensen

die aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen zouden veel hoger liggen.

09:06 - Ook op berenjacht in Kesteren

Kerkelijk centrum De Voorhof in Kesteren doet mee aan de berenjacht.

08:49 - Niet naar het Toon Hermans Huis, maar gebeld worden

Het Toon Hermans Huis in Arnhem staat mensen bij die kanker hebben of hebben gehad. Maar door de coronamaatregelen is het inloophuis gesloten en kunnen (ex-)patiënten niet zomaar naar binnen om hun verhaal te doen of om op verhaal te komen. Vrijwilligers bellen de komende weken mensen op die behoefte hebben aan contact. Wie graag gebeld wil worden kan via deze link een contactformulier invullen. Het telefonisch spreekuur geldt in ieder geval tot en met 29 mei.

08:15 - IJsje eten?

IJsboerderij De Schoonheuvel in Hedel is vanmiddag open en houdt de 'coronaregels' in acht.

 

08:04 - Advies: blijf ook zondag thuis

In natuurgebieden, stranden, de treinen en op straat was het zaterdag erg rustig. Op plekken waar het drukker was, hielden mensen meestal voldoende afstand.

Volgens Staatsbosbeheer was het op de meeste plekken 'relatief rustig'. De organisatie hoopt dat mensen er ook zondag vanaf zien om naar de gebieden toe te gaan. Dat geldt ook voor Natuurmonumenten. Dat het nu beheersbaar en rustig is in de natuurgebieden, is vooral geen oproep daar alsnog naartoe te komen, zegt een woordvoerster.

'Het is juist een oproep om thuis te blijven en de regels te volgen. We hopen zondag hetzelfde beeld te hebben en we hopen dat mensen vooral in hun eigen omgeving een rondje gaan lopen als ze toch naar buiten willen.'

07:57 - 'Grote groep idioten' negeert samenscholingsverbod

In Arnhem is zaterdagavond een grote groep mensen tegen de regels in bij elkaar gekomen. Dat gebeurde op de Rijnkade, langs de rivier. 25 mensen hebben een proces-verbaal gekregen en een iemand is aangehouden voor belediging, meldt burgemeester Ahmed Marcouch.

Lees het hele verhaal.

Foto: Roland Heitink