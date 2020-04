Genieten! Het blijft de hele week mooi weer

Zondag kwam het kwik al in de buurt van de 20 graden. Tot genoegen van veel Gelderlanders. 'Het is alleen jammer dat we zo beperkt zijn om er volop van te genieten', vindt Alfred Snoek. 'Maar iedereen kan flexibel zijn en genieten in zijn eigen omgeving.'

En dat is dan ook het advies voor de rest van de week. 'Het blijft prachtig weer. Pas richting het paasweekend komt daar verandering in. Maar vandaag gaat de temperatuur alweer naar 20 of 21 graden, morgen ook 18 of 19 graden. Daarna volgen nog een paar bijna zomerse dagen waar we door de 20 graden heen gaan. En dat houdt misschien wel aan tot en met zaterdag', aldus Snoek.

Zie ook: Net geen 20 graden in Gelderland, maar het scheelde niks