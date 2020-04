Oud-renner Traksel maakt zich zorgen over wielerpeloton

'Ja, dat is wel jammer. Ik ben nu zelf maar weer wat meer aan het fietsen. Dit zijn de mooiste weken met Vlaanderen en volgende week Parijs-Roubaix. Maar het is volkomen begrijpelijk dat er voorlopig niet wordt gekoerst. Parijs-Nice is nog als laatste nog wel verreden, het is de vraag of dat wel verstandig was. De gezondheid is nu het belangrijkste, dan is het logisch dat de wielersport stil is gelegd.'

Problemen voor sponsors

Traksel is ook al jaren voorzitter van de wielervakbond VVBW. 'Dit is superslecht voor de hele wereld en voor de economie en het treft dus ook de wielersport. We moeten maar kijken wat het voor gevolgen heeft voor het peloton, maar we maken ons wel zorgen. De eerste sponsor van een ploeg zit al in de problemen, CCC uit Polen. En er zijn meer sponsoren van wie je dat kunt voorspellen, zoals Sunweb die draaien op vakanties.' Maar veel ploegen hoeven zich volgens Traksel minder zorgen te maken, zoals de Nederlandse Jumbo-formatie.

Een ander zorgpunt zijn de sponsoren van de wielerevenementen. Vooral de kleinere wedstrijden, zoals de criteriums in de zomer, zullen het lastig krijgen. Want die draaien toch op kleinere sponsoren, zoals lokale zelfstandige ondernemers en het Midden-en Kleinbedrijf.'

Tour de France

De Betuwenaar kan niet inschatten wanneer het wielerpeloton weer in actie mag komen. 'De komende drie maanden zijn alle koersen terecht afgelast. We strijden nu met een concurrent die we niet zien. Iedereen moet sowieso super voorzichtig blijven. De Tour is nog een vraagteken. Dat is pas in juli, die beslissing valt waarschijnlijk in mei. Er wordt nu al gediscussieerd om het misschien gesloten te houden. Dan kunnen mensen er thuis toch naar kijken. Want sport kan in deze moeilijke tijden de moraal toch hoog houden. Maar we moeten het gevaar ook daarna niet opzoeken, maar ons laten leiden door virologen.'