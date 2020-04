Twee nieuwe coronabesmettingen in Achterhoek

Montferland komt met de nieuwe coronabesmetting op vijf bevestigde patiënten. In Oost Gelre zijn er in totaal nu vier personen opgenomen met het virus. In totaal liggen er nu 23 mensen uit de Achterhoek in het ziekenhuis. Doetinchem is vooralsnog de zwaarst getroffen Achterhoekse gemeente met zes inwoners die in het ziekenhuis liggen. Na Doetinchem en Montferland volgt Oude IJsselstreek met vier bevestigde gevallen.

Winterswijk, Bronckhorst, Berkelland en Aalten kennen vooralsnog één inwoner die met een coronabesmetting in het ziekenhuis ligt. Het RIVM meldt sinds dinsdag alleen nog het aantal ziekenhuisopnames per gemeente. Eerder werden het aantal besmettingen per honderdduizend inwoners gemeld.