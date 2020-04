Wandelen langs Aaltense oorlogsgraven

Begraafplaats Berkenhove in Aalten is een van de begraafplaatsen in de gemeente Aalten waar veel oorlogsslachtoffers liggen. Een kind dat net na de oorlog omkomt doordat het met een revolver speelt, complete gezinnen en verzetshelden. Ieder graaf draagt een bijzonder verhaal. Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft nu een wandelroute langs die graven uitgezet. 'Op die manier blijven de verhalen leven', vertelt Gerda Brethouwer, directeur van het museum.

Ome Jan hielp onderduikers

Jan Wikkerink is een van de vele nabestaanden die over de begraafplaats loopt. 'Ik ben de kleinzoon van Jan Wikkerink, voor iedereen hier in Aalten bekend als Ome Jan'.

Ome Jan was aannemer en hij had een aantal boerderijen gebouwd in Eibergen. Tijdens de oorlog bood hij daar onderdak aan veel onderduikers. 'Het blijft goed om deze verhalen te blijven vertellen. Ze hebben gevochten voor onze vrijheid. Ik ben trots op mijn opa en oma'.

Bij het graf van zijn opa en oma staat een roos en een bordje. Dit staat bij alle graven en mensen kunnen via de website van het museum nog meer te weten komen over de personen. 'Doordat er nu zoveel is afgelast zie je dat er veel op internet staat als het gaat om 75 jaar bevrijding. Maar dit is juist iets dat je wel kunt doen. In alle rust naar een begraafplaats gaan', legt Brethouwer uit.