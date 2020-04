Net geen 20 graden in Gelderland, maar het scheelde niks

Het is zondag de eerste lokale warme dag van het jaar. Om 13.10 uur was het in Hoek van Holland precies 20 graden en daarmee werd de grens die nodig is om van een warme dag te mogen spreken, bereikt. In onze provincie haalden de drie officiële weerstations Deelen, Hupsel en Herwijnen de magische mooiweergrens van 20 graden niet. Maar het scheelde niet veel.

Herwijnen kwam nog het dichtst in de buurt. Daar werd het om 16.20 uur 19,9 graden.



Vorig jaar was het op 27 februari met 20,5 graden al lokaal warm, in Arcen in Limburg. Dat betekende toen zelfs de warmste meteorologische winterdag ooit.

Dertig jaar geleden al 20 graden op 24 februari

De vroegste lokale 'twintiger' werd nog eerder gemeten. Op 24 februari 1990 in Oost-Maarland (Limburg). Natuurlijk kan het ook langer duren voordat het kwik ergens in het land de 20 graden aantikt. In 1941 gebeurde dat voor het eerst op 18 mei.



De laatste keer dat een officiële thermometer ergens in ons land 20 graden of meer aangaf was op 26 oktober vorig jaar. In het zuiden van Noord-Brabant, in Midden- en Zuid-Limburg en op de Veluwe was het toen een warme dag. Dat is 162 dagen geleden.

Dagrecord in De Bilt

Het mooie weer zorgde zondag voor een nieuw record in De Bilt. Om 16.20 uur steeg de temperatuur er namelijk naar 19,5 graden. Daarmee is het officieel de warmste 5 april ooit gemeten in Nederland, aldus Weeronline. Het oude record stond op 19,4 graden en werd gemeten in 1957.