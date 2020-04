Vier weken lang 'In het spoor van de bevrijders', maandag eerste uitzending over Aalten

Bevrijders op de Markt in Aalten, foto: Bernard Garretsen via Nationaal Onderduikmuseum

75 jaar geleden werd het Achterhoekse Megchelen als eerste Nederlandse plaats boven de Rijn bevrijd. Vanaf maandag 6 april volgt Omroep Gelderland vier weken lang het spoor van de bevrijders, van Aalten tot Harderwijk en van Eibergen tot Velp. Het programma 'In het spoor van de bevrijders' is dagelijks om 17.35 uur te zien.

In de uitzendingen gaan we terug naar de dag van de bevrijding. We besteden aandacht aan de verhalen van mensen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt, die duidelijk maken hoe bevrijding voelde na vijf jaar bezetting. Hoe smaakte bijvoorbeeld die eerste boterham met echte boter? Maar er zijn ook stille getuigen. In elke uitzending vertellen verzamelaars en deskundigen Jean Kreunen en Rene Broere het verhaal bij een bijzonder voorwerp. Ook zijn er portretten van soldaten die het leven lieten voor onze vrijheid en is er ruimte voor lokale initiatieven.

Wil je weten hoe Gelderland werd bevrijd? Kijk dan hier:

Bevrijding van Aalten

In de eerste uitzending staan we stil bij de bevrijding van Aalten op 30 maart 1945. Historicus Hans de Graaf blikt terug op de dag van de bevrijding en inwoner Sallo van Gelder vertelt hoe hij die bevrijding heeft meegemaakt. Dit jaar is ook het jaar waarin we de fakkel figuurlijk overdragen aan volgende generaties. Zo hebben in Aalten alle schoolkinderen uit groep 7 en 8 een speciale herdruk gekregen van 'Sallo’s ontsnapping', het levensverhaal van Salllo van Gelder.

De serie '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders' is van 6 tot en met 30 april iedere werkdag (behalve vrijdag en Koningsdag) om 17.35 uur te zien bij Omroep Gelderland. Kijk op gelderland.75jaarvrijheid.nl/route wanneer de uitzending over jouw woonplaats gaat.

