Oproep: 'Bel je huisarts ook als het niets met corona te maken heeft'

Marieke ten Dam van de LHV bevestigt dat de huisartsen door de coronacrisis minder worden gebeld. 'Dat baart ons zorgen, want als je iets mankeert moet je je huisarts bellen. De huisarts is er voor je.'

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek zei afgelopen week in het Ouderenjournaal van Omroep Max dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun veiligheid, wanneer ze na overleg met hun huisarts naar de praktijk gaan. En ze roept patiënten op niet te lang met klachten te blijven lopen.

Huisarts in Brummen Klijn Velderman meldde zaterdag een 'extreem rustige' dienst op de huisartsenpost achter de rug te hebben. 'Normaal gesproken zie ik dan dertig tot veertig mensen per dienst en dat zijn alleen maar spoedeisende klachten. Nu waren het er maar zes. Het is een feit dat mensen in deze crisis anders leven: ze zitten minder in de kroeg, sporten minder en er gebeuren minder ongelukken.'

Komende week komt het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, met een oordeel over risico's van het coronavirus van vrouwen die zwanger zijn. Ook komt het genootschap met een standpunt over allerlei gezondheidsapps in relatie tot corona.

