Sportclub gaat langs bij leden: 'Ze moeten wel fit blijven'

Normaal gesproken kunnen kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking elk weekend sporten bij Only Friends Achterhoek, maar het coronavirus gooit nu even roet in het eten. Daar bedacht de sportclub wat op en daarom werden de kinderen dit weekend thuis opgezocht om even lekker te bewegen.

'We hebben een tour opgezet langs alle Only Friends-deelnemers', zegt Ton Seegers. Elk weekend kunnen kinderen van 6 tot 18 jaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte sporten bij Only Friends. Er wordt dan een gevarieerd aanbod van verschillende sporten aangeboden.



'Door het coronavirus liggen we al een tijdje stil en dus bedachten we na enkele weken om de kinderen thuis op te zoeken', zegt Seegers. 'Met een bewegingsactiviteit proberen we ze toch enthousiast te krijgen om te blijven bewegen.'

Mobiele geluidsinstallatie biedt uitkomst

Het ontbrak Only Friends aan een mobiele geluidsinstallatie en dus werd een sponsoractie gestart. De organisatie van City Beach in Doetinchem schoot de sportclub te hulp.



'Ik vind het een geweldig initiatief', vertelt Jeroen van Ree. 'Helaas gaat City Beach dit jaar niet door, maar wij zijn één en al sport, spel en plezier. Dit is voor een hele bijzondere doelgroep, waar wij graag een steentje aan bij willen dragen.'

'We laten merken dat we aan ze denken'

De verrassingsactie blijkt een groot succes. 'Onze social media-kanalen zijn ontploft met reacties van mensen die het een fantastisch gebaar vinden', zegt Seegers. 'Daar doen we het voor. We zetten de kinderen even lekker in beweging en we laten merken dat we aan ze denken.'



Ook de komende maand zal het voor de sportclub nog even behelpen zijn. 'In groepsverband sporten zit er voorlopig even niet in, maar we blijven de richtlijnen van het RIVM in de gaten houden', aldus Seegers. 'We hebben wel wat materialen die we ter beschikking kunnen stellen, zodat ze niet stil hoeven te zitten.'