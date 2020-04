Doe mee: brand een kaarsje tijdens de coronacrisis

In tijden van crisis ontstaan vaak mooie initiatieven om anderen op te beuren en te bemoedigen. Ook nu is dat het geval: het idee werd geboren om, zolang de coronacrisis duurt, iedere zaterdagavond een kaarsje te branden voor iedereen die als gevolg van een coronabesmetting om het leven is gekomen.

Wie het initiatief voor de actie nam, is niet bekend. Maar de gedachte is mooi en wordt breed omarmd op social media. Ook Omroep Gelderland doet mee: vanaf 21.00 uur zenden we op onze Facebook-pagina beeld uit van een brandende kaars als teken van hoop en medeleven.

De stream is hieronder vanaf 21.00 uur live te volgen. Doet u thuis ook mee? U kunt een kaarsje op tafel zetten, in de tuin of op het balkon. Op die manier staan we stil bij de slachtoffers in de coronacrisis.

