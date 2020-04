Ook dorpshuizen in zwaar weer door coronacrisis

'Het is hier zo stil. Normaal is hier altijd iets te doen, er zijn altijd mensen. Dit is zo onwerkelijk.' Freek ten Berge loopt door het gemeenschapshuis in Eibergen, de Huve. 'De bar is dicht, de grote zaal staat klaar voor de koren, maar er komt niemand'.

In Almen bij het dorpshuis is het niet anders. 'Mensen vinden het saai, ze missen hun sociale contacten, misschien het spelen van het spel of gewoon het praatje met iemand anders', vertelt Emiel Wegelin.

Mensen bellen uit eenzaamheid

'Onze beheerder werd afgelopen week nog gebeld door een mevrouw', begint Ten Berge. 'De vrouw vroeg om het nummer van de dominee, maar ze was daarna aan het vertellen over hoe erg ze De Huve mist, dat ze daar nu normaal gesproken zou zijn. Eigenlijk wilde ze gewoon even een praatje maken'.

Foto: Omroep Gelderland

De deuren van de Gelderse dorps- en kulturhuzen zijn door de coronacrisis dicht. De sociale functie waar juist de dorpshuizen voor bedoeld zijn, is helemaal weggevallen. Maar niet alleen de inwoners missen hun dorpshuis. Het dorpshuis mist de inwoners ook.

Personeel dorpshuis mag niet de dupe worden

'De mensen die hier komen geven geld uit. Er wordt een zaal gehuurd, een kop koffie gedronken of een biertje nadat de repetities voorbij zijn', legt Ten Berge uit. 'Maar dat gebeurt nu niet en dat terwijl we wel onze rekeningen moeten betalen.'

Het dorpshuis in Almen heeft vier parttime medewerkers in dienst. 'We proberen om die zo lang mogelijk door te betalen, maar het kan toch niet zo zijn dat zij door deze crisis in de problemen komen', zegt een bezorgde Wegelin.

En als je kijkt naar het effect op de samenleving, dan is die volgens Wegelin veel groter. 'Wij kopen onze producten voor het grootste deel in bij de lokale supermarkt. Dat gaat om duizenden euro's. Dat geld mist de supermarkteigenaar nu dus.

Dorpshuizen net zo behandelen als ondernemers

Al met zorgen genoeg. En die zorgen zijn er ook bij de Vereniging Dorpshuizen Kleine Kernen Gelderland (DKK). De vereniging trekt aan de bel. 'De gemeenschapshuizen kunnen geen gebruik maken van de COVID-19 maatregelen van het kabinet', zegt Peter van Heek van de DKK.

De vereniging probeert de dorpshuizen nu op de lijst toegevoegd te krijgen. Er wordt contact gezocht met Den Haag, maar ook met de provincie Gelderland. 'Het moet niet zo zijn dat de dorpshuizen straks de dupe worden van de crisis en hun doel straks niet meer kunnen vervullen, omdat ze dicht moeten blijven'.

Een grote pot met geld is er niet

De zorgen zijn groot want met de huidige maatregelen - sluiting tot minimaal 28 april - gaan beide dorpshuizen aan het einde van het jaar rode cijfers zien. Wegelin: 'Het is afhankelijk van hoe lang dit gaat duren want we hebben nog iets in kas, maar als het echt maanden gaat duren, dan hebben we wel een probleem.'

Foto: Omroep Gelderland

'Wij maken geen winst en hebben dus geen vet op de botten', zegt Ten Bergen. 'Wat we aan het einde van het jaar over hebben, daar kunnen we een paar nieuwe stoelen van kopen. Een grote pot met geld is er beslist niet'.

Toch blijft de hoop dat het al met al mee zal vallen en dat de deuren straks gewoon weer open kunnen. 'Mocht dat zo zijn, dan gaan we dat in ieder geval feestelijk doen', lacht Ten Berge.