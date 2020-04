Radboudumc ziet 'dramatische terugloop' andere patiënten, maar waarom?

Sinds de corona-uitbraak is er een 'dramatische terugloop' van patiënten op de afdeling neurologie van het Radboudumc. Dat zeggen neurologen Bas Bloem en Frank-Erik de Leeuw. Zij roepen patiënten op vooral te blijven komen, omdat bepaalde zorg echt nodig is en zij vrezen voor een 'stuwmeer' aan behandelingen na de coronacrisis.

Bloem onderscheidt drie groepen patiënten waarover hij zich zorgen maakt. 'Allereerst heb je de reguliere doorverwijzingen van de huisarts. Normaal zijn dat er 150 per week, ofwel dertig per dag. Maar afgelopen week zien we dat teruglopen naar vijf en zelfs twee per dag.' Of dat komt doordat huisartsen minder snel doorverwijzen of dat mensen de huisarts niet meer opzoeken, weet hij niet.

'Meld u wel aan met klachten'

Een deel van deze teruggang is volgens huisarts Jeanette Klijn Velderman te verklaren doordat huisartsen nu alleen nog de spoedzorg doen. 'En dan vooral telefonisch.' Maar zij deelt de zorgen dat mensen simpelweg niet meer durven. 'Daar moet een richtlijn voor komen.' Een probleem is volgens Klijn Velderman dat mensen nu ook niet naar het ziekenhuis willen, vanwege de angst voor coronabesmetting. 'Maar met bijvoorbeeld druk op de borst moet je wel komen, en dat kan ook.' Dat moet volgens haar duidelijker worden gecommuniceerd.

Natuurlijk is het signaal eerder geweest om met niet-spoedeisende klachten even niet te komen, erkent Bloem. 'Maar de boodschap is nu toch: meld u wel aan met neurologische klachten. Ook op afstand kunnen we vaak uitstekende zorg leveren.'

'Halfzijdig verlamd blijf je niet thuis'

De doorverwijzingen via huisartsen zijn volgens Bloem normaal gesproken een mix van spoedeisende en minder spoedeisende gevallen. Maar ook in beroertes ziet hij in zijn ziekenhuis een afname van vijftig tot zeventig procent, zowel in zware als lichte gevallen. En dat is opvallend, vindt Bloem. 'Want met een halfzijdige verlamming blijf je niet thuis, dan kom je wel.' Ook de afdeling oncologie van het Radboudumc ziet eenzelfde afname in het aantal patiënten, vertelt Bloem.

Naar de oorzaak van deze trend is het volgens hem nog gissen. 'Maar het is een boeiende onderzoeksvraag', stelt hij. Heeft deze crisistijd een preventieve werking op dit soort gevallen, vraagt Bloem zich af. 'Speelt de afnemende luchtvervuiling een rol? Of het stressniveau dat mensen ervaren?' Ook is het een feit dat mensen nu meer thuis geïsoleerd zitten, constateert Bloem. 'Normaal is de sociale controle misschien groter. Dus wellicht overlijden mensen nu vaker thuis voor ze de weg naar het ziekenhuis hebben kunnen vinden.'

Tot slot ziet Bloem dat ook bijvoorbeeld parkinson-patiënten die weten dat ze de aandoening hebben en ook zorg nodig hebben, minder naar het ziekenhuis komen. 'Je ziet dat sommige van hen door de angst en stress rondom het virus ook van slag raken. Die krijgen bijvoorbeeld ineens paniekaanvallen.'

'Mensen leven anders in deze crisis'

Dat ook spoedeisende klachten op dit moment minder worden, herkent Klijn Velderman. Vorige week draaide zij nog een 'extreem rustige' dienst op de huisartsenpost. 'Normaal gesproken zie ik dan dertig tot veertig mensen per dienst en dat zijn alleen maar spoedeisende klachten. Nu waren het er maar zes.'

Ook zij durft de oorzaak hiervan niet één-op-één aan te wijzen. 'Maar het is een feit dat mensen in deze crisis anders leven: ze zitten minder in de kroeg, sporten minder en er gebeuren minder ongelukken.' Volgens haar alle aanleiding om na de crisis nog eens goed naar te kijken.