Gelderse politiek boos over 'onverantwoorde' stikstofactie Brabant

In de provincie Gelderland is onrust ontstaan door een stikstofactie van de provincie Noord-Brabant. Brabant kocht zes boerenbedrijven uit (waarvan vier in Zeeland, Drenthe en Zuid-Holland) om zo een project bij Moerdijk doorgang te laten vinden.

Om een project met stikstofuitstoot doorgang te laten vinden moet er gecompenseerd worden. Dat kan via extern salderen. Daarbij wordt de stikstofruimte van een ander bedrijf gekocht, bijvoorbeeld door simpelweg het hele bedrijf te kopen en te sluiten. In de agrarische sector is er angst dat extern salderen leidt tot een leegkoop. Ook het kabinet vindt dat zorgelijk en stelde daarom het landelijk beleid om extern te salderen uit.

'Totaal onverantwoord'

Brabant ging dus wel aan de slag en kocht boeren uit. Acht partijen in Gelderland zijn verbolgen en dienen vragen in. 'Totaal onverantwoord', noemt de ChristenUnie de actie van de Brabanders. 'In Gelderland volgen we een zorgvuldig proces in nauw overleg met boeren en andere betrokken sectoren. Lukraak boerderijen opkopen, zonder enige verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving en de achtergebleven lege stallen is onverantwoord', meldt de partij in een persbericht. Ook VVD, GroenLinks, PvdA, SGP, Forum voor Democratie, D66, CDA en 50Plus willen opheldering.

'Geen wild west'

Ook het Gelders college is met een statement gekomen en zegt daarin 'geen wild west in Gelderland'. De provincie wil niet dat er lukraak agrarische bedrijven worden opgekocht. Brabant heeft inmiddels excuses aangeboden omdat er niet is overlegd met de andere provincies over de aankoop van de boerderijen. De andere elf provincies keuren de handelswijze af, meldt het IPO. Dat is het overleg van alle provincies.

D66 en CDA kwamen ook met Statenvragen over Lelystad Airport; ook daar is extern salderen een van de mogelijkheden om het nieuwe vliegveld te openen. Die partijen noemen het volstrekt onwenselijk zolang er geen duidelijk beleid is hoe er wordt omgegaan met extern salderen. 'Bij een strijd om stikstofruimte over provinciegrenzen heen lijkt op dit moment niemand gebaat', aldus die partijen.