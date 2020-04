Burgers' Zoo dicht: 'Zelfs in de Tweede Wereldoorlog waren we open'

Het zijn gekke tijden, ook voor Burgers' Zoo. De Arnhemse dierentuin was zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog open. 'Er kwamen toen niet veel bezoekers, maar we waren wel open', zei directeur Alex van Hooff vrijdag in de Week van Gelderland. 'Het is nu een gekke tijd. We moet beseffen dat er mensen ziek zijn en overlijden. En gezondheid gaat voor.'

'Dat voor het eerst in 107 jaar de bezoekers ons park niet meer in mogen, is heel raar', zegt Van Hooff. 'Af en toe komt er nog wel een abonnementhouder langs die even wil wandelen, maar die moeten we dan teleurstellen.'

Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt door de mensen die er wel zijn, zoals de dier- en plantverzorgers, de medewerkers van de technische dienst, een deel van de medewerkers van kantoor. 'Zo kan de goede verzorging van de dieren doorgaan, blijven de installaties functioneren, kunnen we nu technische klussen oppakken die anders veel overlast voor bezoekers hadden opgeleverd. We hanteren uiteraard de RIVM-richtlijnen.' Burgers' Zoo trekt jaarlijks anderhalf miljoen bezoekers.

'Dierverzorger is geen vitaal beroep en dat is vreemd. Het is zo'n specifiek beroep. Onze dierverzorgers hebben een brief bij zich dat ze kunnen aantonen dat ze nodig zijn in het park. De dierverzorgers werken in twee verschillende ploegen en zijn gesplitst, mengen niet, ook niet gedurende de pauzes. Dit doen we om altijd een ploeg in de benen te houden. Dit is best even wennen voor iedereen. Aan de andere kant werken we precies zo als we altijd doen.'

Kijk hier de uitzending van De Week van Gelderland terug



Mensapen niet ziek maken

Bij de verzorging en het voeren van de primaten is personeel altijd al voorzichtig, zegt Van Hooff. 'En nu zijn we extra voorzichtig om te voorkomen dat het virus overspringt op de apen. We werken sowieso al niet hands-on, we werken op afstand niet en gaan niet het apenverblijf in.' Het coronavirus kan van mens overgaan op mensapen.'

Verzoeken

'Er komen bij ons wel verzoeken binnen om toch het park op te mogen, bijvoorbeeld als laatste wens, of om een wandeling te maken. Maar het kan gewoon niet, het mag niet. We hebben een hele grote groep abonnementhouders, sommigen komen elke dag. De abonnementen blijven straks langer geldig.'

Burgers' Zoo heeft voor twee maanden diervoer in huis. 'Dus dat zit goed. Soms komt levend voer - zoals wormen en vliegen - uit het buitenland en moeten we druk zetten om die aanvoer op gang te houden. Ook de vlinders die als poppen uit Costa Rica komen – moeten blijven binnenkomen. Hierin trekken de dierentuinen ook samen op binnen de vereniging van Nederlandse dierentuinen.

Weer opstarten

Nu er geen publiek, merkt Van Hooff dat de dieren iets alerter zijn. Van Hooff: 'Ik dacht dat het rustig zou zijn, maar dat is niet zo. We zijn druk met regelen en bijsturen. Met dieren hebben we veel leven in huis en het is steeds in beweging. 'We hebben ook overleg met China, met Peking en Wuhan, met dierenparken die weer opstarten. Want we weten nu hoe het is om de deuren te sluiten maar we weten niet hoe we straks weer opstarten. Ze starten daar gefaseerd op, eerst wel buiten en niet binnen. We kijken een beetje hoe ze er daar mee omgaan.'