Zorgen voor Gelderse ondernemers: 'Ik ben 80 procent van mijn omzet kwijt'

Het is stil bij De Duif Mannenmode in hartje Winterswijk. Frans Migchelsen en zijn vrouw maken zich zorgen. 'In de 14 jaar dat ik hier werk, heb ik nog nooit zo weinig klanten gehad. Het lijkt ook wel of mensen niet naar binnen dúrven te komen. Ze lopen wel langs de etalage, maar komen niet de winkel in.'

Rug tegen de muur

En dat terwijl de hele nieuwe collectie voor het voorjaar en de zomer net is ingekocht en keurig uitgestald ligt in de winkel. 'We staan met de rug tegen de muur', zegt Frans. 'Ik denk dat 80 procent van onze omzet is weggevallen.'

Ik vrees voor de komende maanden Ondernemer Sander Ederveen

In Nijmegen heeft evenementenorganisator Sander Ederveen zijn agenda helemaal leeg, omdat geen enkel evenement op dit moment doorgaat. 'En ik vrees voor de komende maanden. Ik organiseer bijvoorbeeld De Nacht van de Vluchteling en Roze Woensdag tijdens de Vierdaagse, maar de vraag is of die dingen nog wel doorgaan. En wanneer de anderhalve-meter-economie ophoudt. Als dat pas na de zomer is, heb ik het seizoen waar ik het van moet hebben gemist.'

Beide ondernemers hebben financiële steun aangevraagd bij hun gemeente. Net als ruim 22.000 andere Gelderse ondernemers. Gemeenten worden overspoeld door de grote hoeveelheid aanvragen en moeten veel extra personeel inhuren om de aanvragen te verwerken.

Is het genoeg?

Beide ondernemers zijn blij dat die ondersteuning er is. 'Maar het is de vraag of het genoeg is om de komende periode door te komen', zegt Sander. En terwijl Frans in de kledingzaak nog maar eens een stapeltje recht legt: 'Het wordt sowieso een zwaar jaar.'