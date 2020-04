Sytske en Timo stappen ondanks coronamaatregelen toch in de huwelijksboot

Het coronavirus gooit ook roet in het eten bij veel bruiloften. Zo zouden Sytske van den Berg en de ongeneeslijk zieke Timo Dreier Gligoor uit Apeldoorn dit weekend hun liefde bezegelen met een groots huwelijk. De Stichting Make A Wedding Wish zou er een droomdag van maken, maar door het coronavirus valt die droom in duigen. Maar ze trouwden vrijdag toch, in klein gezelschap voor de wet.

Daar komt de bruid klinkt het uit het draaiorgel. Ter verhoging van de feest vreugde versierde de buurt het huis en de straat waarin Sytske en Timo wonen met tekeningen, vlaggen en ballonnen. Zelf kan de buurt het huwelijk vanwege de corona maatregelen niet bijwonen. Maar ze willen deze bijzondere gelegenheid niet zomaar voorbij laten gaan. Met vlaggetjes staan ze, keurig op 1 meter 50 afstand van elkaar het bruidspaar en hun drie kinderen toe te wuiven als die vertrekken naar het raadhuis voor de trouwerij.

'Het is een heel bijzondere bruiloft,' zegt de buurvrouw Anneke Wagelaar. 'Timo is ongeneeslijk ziek en we zitten in de tijd van corona waardoor het echte bruiloftsfeest uitgesteld is. Maar nu trouwen ze toch voor de wet. En dat vieren we.'

Luid toeterend rijden Systke en Timo met hun drie kinderen naar het raadshuis in Apeldoorn. Het huwelijk is minder dus groot dan van te voren gedacht. Timo benaderde Make A Wedding Wish, die de trouwwens van bruidsparen vervult waarvan een partner levensbedreigend ziek is. Nu kunnen maar 18 mensen vanwege besmettingsgevaar in de trouwzaal het huwelijk bij wonen en is er geen groot feest na afloop.

Uitstel geen optie

'Uitstellen was geen optie', zegt weddingplanner Marian Krook. 'We weten niet hoe lang Timo nog te leven heeft dus hebben we er voor gekozen om vandaag alvast te trouwen.'

Het huwelijk van Timo en Sytske wordt bezegeld door de jongste zoon. Een ferme klap met de hamer en de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaart de twee tot man en vrouw. Een droom komt uit,' zegt Timo. 'Ik wilde heel graag met mijn vriendinnetje trouwen. Dat heb ik ingelost nu en daar ben ik heel gelukkig mee. We gaan straks met ons gezinnetje een taartje eten.'

Een groot feest staat alsnog op de agenda op 4 juni, als de coronamaatregelen hopelijk zijn afgezwakt', zegt Timo. 'We gaan er dan hopelijk een echte knalfuif van maken. En dan vliegen we elkaar om de nek.'

Als het bruidspaar naar buiten komt, barsten de aanwezigen uit in gejoel en applaus. En ja, ze staan allemaal anderhalve meter uit elkaar.