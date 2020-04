Korenmarkt: 'Veel horeca-ondernemers denken het niet te redden'

Horecabedrijven in Nederland moesten zondag 15 maart om 18.00 uur de deuren sluiten en sindsdien zitten veel van hen zonder inkomsten. Liesbeth en haar man Frank runnen samen Café de Schoof op de Korenmarkt. Wat de crisis met je doet ondervindt zij dus aan den lijve: 'Het is een hele vreemde situatie. We bekijken het nu echt dag voor dag en het zorgt echt voor zorgen.'

40-jarig bestaan

Cafés en restaurants zijn in ieder geval tot 28 april gesloten, de dag na Koningsdag. 'Traditioneel is dit een goede tijd voor ons met bijvoorbeeld Pasen, Pinksteren. En of wij na eind april weer volledig open mogen is nog maar de vraag.' De café-eigenaren vieren dit jaar ook nog eens hun 40-jarig jubileum van hun zaak, maar ook dat dreigt nu in het water te vallen. 'Dit hebben wij nog nooit meegemaakt, maar misschien krijgen wij ook wel net zoiets als het 75-jarig bevrijdingsfeest', zo zegt zij hoopvol.

De ondernemer is ondanks alle corona-maatregelen wel blij met het handelen van het kabinet. 'Het is zuur, maar het personeel is je eerste zorg en ik ben wel blij dat we voor hun arbeidstijdsverkorting konden aanvragen. Het is fijn dat dat geregeld is, want sommigen personeelsleden werken al 35 jaar bij ons.'

Regelingen

In de horeca zie je tal van initiatieven opkomen, zoals afhalen en thuisbezorgen van maaltijden, maar tijdens belrondes voor de Koninklijke Horeca Nederland merkt De Zoete, die als voorzitter van de ondernemersvereniging hierbij aangesloten is, dat ondernemers toch twijfelen of ze hieraan mee moeten doen. 'Ondernemers twijfelen of zij nog wel van de regelingen gebruik mogen maken, als zij dit doen.' Tijdens die gesprekken merkte zij ook dat horeca-ondernemers in Nederland de toekomst somber inzien. 'Uit de belrondes merk je toch wel dat 40 procent van de horeca-bedrijven niet verwacht dat zij het redden.'