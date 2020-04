Een nieuwe streamingdienst, speciaal voor filmhuizen

Focus Filmtheater opende krap twee jaar geleden haar spiksplinternieuwe theater op het Audrey Hepburnplein pal naast de Eusebiuskerk. Met een flinke horecagelegenheid om de filmliefhebber ook van een natje en een droogje te voorzien. Een fikse investering met het doel: meer bezoekers.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eigen streamingdienst

Maar daar heeft de coronacrisis voor de komende maanden een fikse streep doorheen gehaald. Om de bezoeker niet te verliezen hebben ze zich aangesloten bij Picl. 'Dat waren we al van plan', zegt woordvoerder Suzanne Bos van Focus. 'Maar dat is nu in een stroomversnelling gekomen. Picl is echt vanuit filmtheaters georganiseerd met een aanbod gericht op liefhebbers van filmhuisfilms en een deel van het ticket dat je koopt gaat ook naar de filmtheaters.'

Bij het Heerenstraat Theater in Wageningen hebben ze niet meegedaan met de streamingdienst van de filmhuizen. 'Dat hadden we van begin af aan al besloten en we willen daar nu niet op terugkomen', zegt Rozemarijn Nieuwland van het theater. Zij grijpen deze tijd aan om alles in het pand een opknapbeurt te geven. Nieuwland: 'We zijn normaal gesproken alle dagen open dus dat kunnen we nu mooi doen.'

Zwart gat

Ze maken zich nog geen financiële zorgen. Ze zitten in een eigen pand en hebben dus geen huurkosten. 'En gelukkig springt de overheid bij met de personeelskosten. Maar toen de maatregelen van kracht werden, vielen we hier wel een beetje in een zwart gat. Alles viel opeens stil. We zaten middenin het programma en waren ons aan het voorbereiden op een druk seizoen.'

Ook voor de mensen bij Focus Filmtheater was het een vreemde gewaarwording die plotselinge 'drooglegging'. Bos: 'Ik ben ook benieuwd wat het straks gaat betekenen in het najaar. Want normaal gesproken komen er dan allemaal nieuwe films uit, maar ook dat ligt allemaal stil. Al zie je wel dat de filmindustrie ook innovatief wordt. Ze hebben een aantal filmpremières online gedaan met via Facebook een nazit, waarin je met de programmeur kon napraten. We worden er wel inventief van.'

Genoeg van bankhangen

Bos is niet bang dat hun bezoekers na de crisis bij de streamingdienst blijven en het filmhuis links laten liggen. 'Mensen zullen altijd op zoek blijven naar die collectieve beleving. En wie weet hebben we na deze crisis juist heel erg genoeg van het thuis op de bank hangen en willen mensen juist naar de bioscoop.'