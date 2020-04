Tekort aan ic-apparatuur, maar in Andelst staat genoeg

Het distributiecentrum voor Europa staat in Andelst. Directeur Jürgen Reimer opent een van de vele dozen: 'Dit is dus veel gevraagd. Spuitpompen waarmee patiënten medicijnen toegediend krijgen.' Het bedrijf levert ic-apparatuur aan 200 landen en vanuit Andelst wordt Europa bediend. 'Heel veel naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk', vertelt Reimer, 'We zijn nu een grote verzending aan het voorbereiden voor het Verenigd Koninkrijk. In Italië hebben we drie noodziekenhuizen compleet ingericht met infusie-apparatuur. Noem het maar op in Europa, en wij leveren het wel.'

Kijk en luister naar Jürgen Reimer van Medcaptain. De tekst gaat verder onder de reportage



Radiostilte

Reimer benaderde het ministerie van Volksgezondheid een paar weken geleden met het aanbod om medische apparatuur te leveren, maar daarop kwam geen reactie. Ook na een nieuw aanbod bleef het stil. Reimer: 'Daarna is wederom een grote radiostilte ontstaan en zijn wij gewoon doorgegaan met het leveren aan alle andere landen, behalve Nederland.'

'Hele rare situatie'

Pas op 27 maart reageerde het ministerie per mail. Reinier zegt die in de hectiek gemist te hebben. Hij snapt niet waarom het centraal inkooppunt zo traag reageert, terwijl ziekenhuizen als het Radboudumc hem zelf benaderden. 'Ik vind het een heel opmerkelijke situatie dat er een landelijk coördinatiecentrum is ingericht en dat wij wederom door de ziekenhuizen zelf met grote nood benaderd worden om toch heel veel en heel snel apparatuur te leveren. En dat is natuurlijk een hele rare situatie.'

Inmiddels is het bedrijf sinds vrijdag in gesprek met Den Haag, zo bevestigt ook het ministerie van VWS.