Politie houdt ‘coronaverdachte’ aan in Didam

De politie heeft donderdag twee personen op heterdaad betrapt bij een inbraak in Didam. Een van de verdachten gaf daarbij dat hij besmet was met het coronavirus.

'Hierop zijn door de politieagenten en arrestantenbewaarders passende maatregelen genomen en zijn de verdachten ingesloten', zo laat de Politie Montferland in een bericht weten. De inbraak vond plaats bij een pand aan de Van den Berghweg. Het is niet bekend of daarbij door de daders ook buit is gemaakt.

Het is ook niet zeker of de verdachte daadwerkelijk besmet was met het coronavirus. 'Maar wij proberen er zoveel mogelijk aan te doen om het risico op overdracht te beperken', aldus de politie. 'Corona of niet, het politiewerk gaat gewoon door.'