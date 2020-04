Hattemse milieuclub woest over villawijk: 'Gemeente houdt zich niet aan eigen regels'

‘Teveel bebouwing, te weinig bomen, onnodige uitritten en tegen alle afspraken in toch een hek.’ Pauliene Mars is voorzitter van de VLMH én ze is ziedend. ‘Dit hele proces loopt als sinds 2006. En steeds komt de gemeente afspraken niet na en vergeet regels te volgen. En dan moeten wij de gemeente weer terugroepen.’

De Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH) zet zich sinds 1968 in voor de natuur rondom Hattem. De vereniging telt zo'n 190 leden, die financieel bijdragen en praktisch meedenken over ontwikkelingen rond Hattem. In het verleden hield de vereniging onder meer een afslag van de snelweg door natuurgebied tegen, maar was het ook betrokken bij de aanleg van klompenpaden in de regio.

Natuurgebied

Het Hattemse Loo is een kleine villawijk aan de rand van Hattem. Maar de grond ligt ook precies in de Hattemerpoort: het is één van twee plekken waar wilde dieren de oversteek van de Veluwe naar naar de uiterwaarden van de IJssel. Een belangrijk natuurgebied dus. En daarom praten meerdere milieuclubs en de provincie vanaf het begin mee over de plannen.

Maximum vierkante meters

Na meerdere procedures bij de Raad van State is het plan definitief. Een paar belangrijke afspraken: de bebouwing mag maximaal 1700 vierkante meter beslaan, en rondom de hele wijk moet een strook bomen en struiken komen van 2,5 meter breed. Die strook komt deels op de grond van de bewoners.

Maar nu blijkt volgens de VLMH dat er veel meer is bebouwd. 'Wij hebben alle vergunningen opgevraagd, en die komen boven de 2000 vierkante meter uit', zegt Mars. 'Bovendien is er ook nog veel vergunningsvrij bijgebouwd, waardoor de totale bebouwing nu boven de 2600 vierkante meter zit.'

De extra bebouwing zorgt voor een ander probleem: de verplichte bossages komen te dicht bij de huizen. 'En dus weigeren bewoners een stuk tuin in te leveren. Ik snap het wel, maar zo staat het nou eenmaal in hun contract', zegt Mars.

Verleden niet terugdraaien

Waarnemend burgemeester Toon van Asseldonk baalt van de ophef. 'Helaas kunnen we keuzes uit het verleden niet terugdraaien', is het enige wat hij wil zeggen over de te grote hoeveelheid vergunde vierkante meters. 'Maar voor die bossages hebben wij een andere oplossing bedacht.'

De gemeente heeft een stuk grond van de naastgelegen golfbaan gekocht, om daar een strook van 8 meter te beplanten. 'Dat is meer dan de 2,5 meter die oorspronkelijk bedacht was. We hopen hiermee alle partijen toch tevreden te stellen, zodat we dit lastige dossier kunnen sluiten.'

Puinhoop

Voor Mars is het dossier echter nog lang niet gesloten. 'De gemeente heeft er een puinhoop van gemaakt', vindt zij. 'En het kwalijke is nog wel dat de gemeenteraad de boel nooit goed controleerde. Als wij vier of vijf keer in het gelijk worden gesteld door de Raad van State, dan zou het toch logisch zijn dat een gemeenteraad eens navraag doet bij het college waarom het allemaal zo moeilijk gaat? Maar dat is nooit gebeurd.'



Het was de bedoeling dat het Hattemse Loo op maandag 6 april besproken zou worden tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Vanwege de coronacrisis is die vergadering echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. De VLMH heeft ondertussen wel alle gemeenteraadsleden haar dossier over dit onderwerp toegestuurd.

