Emotionele reacties op mondkapjes van Zutphense autofabrikant

‘We krijgen foto’s opgestuurd van mensen die jankend de mondkapjes ontvangen’, aldus Göbel. Maandag kwamen de eerste 80.000 beschermende kapjes binnen, waarna er nog honderdduizenden volgen. Ze zijn bestemd voor ziekenhuizen en andere zorgcentra, waar momenteel een grote schaarste is aan beschermende middelen door de coronacrisis.

‘De behoefte is enorm’, merkt Göbel. ‘Ik hoor schrijnende verhalen over patiënten met verdenking van een coronabesmetting die zonder bescherming verzorgd moeten worden. Nu is die bescherming er alleen als er een geconstateerde besmetting is. Maar ze kunnen natuurlijk wel besmettelijk zijn!’

Göbel wordt emotioneel als hij eraan denkt. ‘Mensen smeken om de mondkapjes. Bijvoorbeeld een vader wiens dochter in de zorg werkt. Dat raakt mij.’

Inkoopprijs

Eén van de zorginstellingen die Göbels mondkapjes kreeg geleverd, is Elver in Nieuw-Wehl. ‘We zijn er heel erg blij mee. Het biedt ons net dat stukje extra veiligheid dat we kunnen bieden aan onze medewerkers’, aldus behandelmanager Arnold Roelofs.

‘Aanvankelijk waren we best wel sceptisch. Want we hoorden ook wel over fraude bij de aanschaf van mondkapjes. Maar Burton doet het fantastisch. Ze verdienen er helemaal niets aan. Ze vragen inkoopprijs. Wij hebben elders wel 8 of 9 euro voor mondkapjes betaald.’

De autofabrikant heeft 600.000 euro aan bedrijfskapitaal in de mondkapjes zitten. ‘Dat is de max’, aldus Göbels. ‘Ik moet steeds van tevoren betalen. En het duurt twee weken voordat ze binnen zijn.’