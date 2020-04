Paartijd aangebroken voor zwarte spechten

Zware roffels en mysterieus gelach: ook voor zwarte spechten is de paartijd aangebroken. BuitenGewoon Radio luistert bij zonsopkomst in het Vierhouterbos. In dit oude bos met grote loofbomen en sparren hebben de grootste spechten van Europa het goed naar hun zin. En dat laten ze horen ook.

Luister hoe de dieren in het Vierhouterbos ontwaken.

Zwarte specht wil niet gezien worden

Door zijn zwarte verenkleed met rode kruin is de zwarte specht makkelijk te herkennen. De vogel is erg schuw, waardoor je hem zelden ziet. 'Het is een beetje een spook. Als hij je ziet, verstopt hij zich meteen achter een boom', vertelt Lennard Jasper van Staatsbosbeheer. Op de radio vertelde de boswachter al waarom de zwarte specht zo belangrijk is voor de Veluwse bossen.

De zwarte specht werd in 1913 voor het eerst in ons land gezien. Door de aanplant van productiebossen ontstonden geschikte leefgebieden voor de zwarte specht. Inmiddels leven er zo'n 1.500 broedpaartjes in ons land. 'Sinds de jaren negentig loopt dat aantal wel licht terug', zegt Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

De oorzaak wordt nog onderzocht. 'Maar doordat de vogels schuw zijn en een groot territorium hebben, laten ze zich moeilijk tellen. Dat maakt de cijfers ook minder betrouwbaar', vertelt De Jong. De Vogelbescherming noemt als mogelijke oorzaken een veranderde vorm van bosbouw, waardoor het aantal mierenhopen is afgenomen, en predatie door haviken.

Gek op mieren

Zwarte spechten eten graag mieren. Daarnaast staan larven van kevers op het menu. De meeste mieren leven op zanderige gronden met veel naaldbomen. Dat is dan ook de plek waar de zwarte specht foerageert.

Mierenhoop in het Vierhouterbos. (Foto: Laurens Tijink)

Boommarters en bosuilen

De spechten hebben ook loofbomen nodig. Die gebruiken ze om de holen in te maken. Ieder jaar hakken zwarte spechten een nieuwe nestholte uit. Het mannetje en het vrouwtje werken hierbij samen. Als de jongen eenmaal zijn uitgevlogen, worden de ovalen gaten in de bomen ingenomen door andere dieren. Boommarters en bosuilen maken er bijvoorbeeld dankbaar gebruik van.